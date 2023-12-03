Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024

В случае выхода на турнир Казахстан встретится с Турцией, Чехией и Португалией, передает Kazpravda.kz

Фото: Olimpics.com

Евро-2024 по структуре не отличается от Евро-2016 и Евро-2020: 24 команды разделены на шесть групп по четыре сборных, напрямую в плей-офф отбираются две лучшие команды из каждой группы, еще четыре добираются из рейтинга сборных, занявших в группах третьи места, сообщает Sports.ru.

Трех последних участников узнаем весной 2024-го.

В марте пройдут стыковые матчи квалификации на Евро.

В пути А Польша сыграет против Эстонии, Уэльс – против Финляндии. Победители полуфиналов встретятся в финале, так что из этой четверки только одна команда попадет на Евро и выступит в группе с Францией, Нидерландами и Австрией.

В пути B Израиль сыграет с Исландией, Босния и Герцеговина – с Украиной. Лучший из четверки окажется в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

В пути C Грузия сыграет против Люксембурга, Греция – с Казахстаном. Лучший из четверки отправится к Португалии, Турции и Чехии.

Полуфиналы стыковых матчей будут 21 марта, финалы – 26 марта.

Даты финального турнира, который пройдет на 10 стадионах в Германии: с 14 июня по 14 июля.

