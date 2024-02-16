Состоялся суд над алматинками, вынудившими девушку выпрыгнуть из окна

Прыжок стал для нее спасением от возможного изнасилования и других угроз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, весной прошлого года в Алматы 20-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от издевательств и угроз изнасилования. В результате она попала в больницу с тяжелыми травмами, переломом конечностей и позвоночника.

Вчера в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении Т. и Н.. Они обвинялись в незаконном лишении свободы с целью эксплуатации, грабежа и вымогательства (ст.126 ч.3 п.2, ст.191 ч.2 п.1, 3 ст.194 ч.2п. 1,2, УК ).

Судом установлено, что подсудимые Т. и Н. привели в съемную квартиру потерпевшую С. Они пытались физическим насилием и угрозами выбить из нее 100 тысяч тенге, поставив условие найти эту сумму в течение двух часов.

Потерпевшая призналась, что денег у нее нет, и на поиски потребуется 2-3 дня. Тогда подсудимые решили заставить С. заработать деньги, вступив в половой акт с мужчинами. И реализовали свой замысел: после полуночи в квартиру пришел мужчина, который желал вступить в половой контакт с потерпевшей С.

- «Организаторы» этой встречи, подсудимые Т. и Н., в целях использования ее для оказания интимных услуг мужчинам и присвоения себе заработанных денег, удерживали ее в запертой на ключ квартире. Однако дело приняло другой оборот. Потерпевшая, увидев что дверь квартиры заперта, не желая вступать в половой контакт с посторонним мужчиной, выпрыгнула со второго этажа. В результате падения здоровью девушки причинен вред средней тяжест, - рассказали в суде.

Прокурор просил назначить виновным наказание в виде 6 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали.

Приговором суда Т. признана виновной по предъявленному обвинению, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. Н. также признана виновной по предъявленному обвинению, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев.

В солидарном порядке с подсудимых в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда судом взысканы 3 млн тенге и расходы за услуги адвоката по 600 тыс. тенге с каждой.

Смягчающим наказание обстоятельством судом признан молодой возраст подсудимых, добавили в пресс-службе.