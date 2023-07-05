Алматинка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от побоев и изнасилования

В Алматы 20-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от издевательств и угроз изнасилования. В результате она попала в больницу с тяжелыми травмами, с переломом конечностей и позвоночника. Об этом сообщили в фонде "Немолчи.kz", передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

По информации фонда, семь девушек избили ее и угрожали, что продадут 5-ти мужчинам, вымогали 100 тысяч тенге. Отмечается, что от страха пострадавшая выпрыгнула с 3-го этажа.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело и расследуется Управлением полиции Алмалинского района.

"Объективные обстоятельства устанавливаются. В рамках производства проводятся необходимые следственные действия, при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Алматы", – прокомментировали в полиции.

Фото фонда "Немолчи.kz"