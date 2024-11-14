Сотни нарушений выявил ФСМС при внеплановой проверке медорганизаций

Внеплановую проверку организовали по предписанию ВАП и поручению Минздрава перед стартом закупочной кампании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фонд соцмедстрахования провел внеплановый мониторинг поставщиков на выявление фактов оказания медицинской помощи без разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz

В ходе внеплановой проверки были посещены 1 394 государственные и частные медицинские организации, в 237 из них (17%) выявлены следующие нарушения:

1) отсутствие приложений к лицензии на отдельную производственную базу или на вид медпомощи – 75 медорганизаций;

2) отсутствие разрешительных документов – 38 медорганизаций;

3) нахождение нескольких поставщиков на одной производственной базе – 48 медорганизаций;

4) отсутствие сертификатов у медперсонала – 32 медорганизации;

5) иные причины (к примеру, несоответствие фактически имеющихся коек, медтехники с данными, указанными в информсистемах, приказах УЗО) – 119 медорганизаций.

«По итогам проверки филиалы Фонда направили 116 уведомлений в территориальные департаменты КМФК и КСЭК, управления здравоохранения для принятия мер в соответствии с уровнем их компетенции. Со своей стороны Фонд начислил неустойку в отношении 61 медорганизации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором присоединения, а к 69 поставщикам применен код дефекта 1.4 «Оказание медицинской помощи без разрешительных документов (лицензия/ приложения к лицензии, сертификаты)», что подразумевает применение штрафных санкций», – отметила заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Светлана Пономарева.

Также рассматриваются документы на одностороннее расторжение договоров по восьми поставщикам, допустившими существенные нарушения договора присоединения.

Кроме того, Фонд направил предложения в Минздрав касательно внесения в НПА обязательности указания срока действия лицензий на медицинскую деятельность, детализации и усиления нормы по порядку выдачи и переоформлению санитарно-эпидемиологических заключений и норм постлицензионного контроля.

С 2025 года будет проводиться ежегодная актуализация базы данных с посещением медицинских организаций для сверки соответствия медицинской деятельности разрешительным документам, добавили в ФСМС.