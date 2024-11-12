Дефицита лекарств в медучреждениях не должно быть – Бектенов

По словам премьера, приоритетной задачей является бесперебойное обеспечение лекарственными средствами и их заблаговременный закуп

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели меры по лекарственному обеспечению населения, сообщает Kazpravda.kz

Глава кабмина отметил важность обеспечения стабильных поставок лекарств, а также своевременного завершения закупочных процедур для медицинских учреждений на 2025 год.

«До конца года необходимо завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год. Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть», — отметил Олжас Бектенов, подчеркнув персональную ответственность министра здравоохранения и председателя правления ТОО «СК-Фармация».

Отдельно была отмечена необходимость ускорить реализацию механизма по получению электронных ваучеров на лекарства через систему «Социальный кошелек», чтобы упростить процесс выдачи медикаментов для пациентов. Соответствующая задача поставлена перед министерством здравоохранения.

Кроме того, поручено усилить информационную работу по вопросам лекарственного обеспечения.