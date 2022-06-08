Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень

Плодотворные переговоры

Многопрофильное сотрудничество между Казахстаном и КНР выйдет на новый уровень после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И, который прибыл в Казахстан с официальным визитом для участия в III-м заседании министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай».

Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстан и Китай достигли уровня вечного всестороннего стратегического партнерства.

Мухтар Тлеуберди акцентировал внимание на важности принятия совместных усилий по стимулированию взаимной торговли, укреплению кооперации в транзитно-транспортной и логистической сферах, возобновлению людских обменов и пассажирского авиасообщения. Информировал собеседника о проводимых в стране широкомасштабных политических и социально-экономических реформах.

– Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на мир. В настоящее время мы побеждаем ее благодаря взаимному парт­нерству и поддержке. Ярким доказательством тому служит восстановление регулярного авиа­сообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня 2022 года. Рейсы выполняются компаниями Air Astana и China Southern Airlines. Решением сторон определено, что пока частота рейсов будет составлять два раза в неделю, – отметил глава МИД РК в заявлении по итогам переговоров.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время после стабилизации эпидемиологической ситуации многопрофильное сотрудничество между Казахстаном и КНР получит дальнейшее развитие и выйдет на новый уровень.

Китайский дипломат дал высокую оценку развитию казахстан­ско-китайского сотрудничества, а также отметил важность проведения встреч в формате «Центральная Азия – Китай» в условиях текущих сложных гео­политических изменений.

Стороны обсудили перспективы двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках таких международных организаций и форумов, как ООН, ШОС и СВМДА. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Как отметил глава казахстанского внешнеполитического ведомства, РК и КНР взаимно поддерживают инициативы и усилия друг друга на международной арене. Это создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего взаимодействия.

– Итоги встречи дали новый импульс двусторонним отношениям наших стран и заложили основу для новых возможностей дальнейшего укрепления дружественных связей, – отметил Мухтар Тлеуберди после завершения переговоров, оценив их как плодотворные и взаимовыгодные.