Политика
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Ануар Калмыков

Плодотворные переговоры

Многопрофильное сотрудничество между Казахстаном и КНР выйдет на новый уровень после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И, который прибыл в Казахстан с официальным визитом для участия в III-м заседании министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай».

Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстан и Китай достигли уровня вечного всестороннего стратегического партнерства.

Мухтар Тлеуберди акцентировал внимание на важности принятия совместных усилий по стимулированию взаимной торговли, укреплению кооперации в транзитно-транспортной и логистической сферах, возобновлению людских обменов и пассажирского авиасообщения. Информировал собеседника о проводимых в стране широкомасштабных политических и социально-экономических реформах.

– Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на мир. В настоящее время мы побеждаем ее благодаря взаимному парт­нерству и поддержке. Ярким доказательством тому служит восстановление регулярного авиа­сообщения между Казахстаном и Китаем с 1 июня 2022 года. Рейсы выполняются компаниями Air Astana и China Southern Airlines. Решением сторон определено, что пока частота рейсов будет составлять два раза в неделю, – отметил глава МИД РК в заявлении по итогам переговоров.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время после стабилизации эпидемиологической ситуации многопрофильное сотрудничество между Казахстаном и КНР получит дальнейшее развитие и выйдет на новый уровень.

Китайский дипломат дал высокую оценку развитию казахстан­ско-китайского сотрудничества, а также отметил важность проведения встреч в формате «Центральная Азия – Китай» в условиях текущих сложных гео­политических изменений.

Стороны обсудили перспективы двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках таких международных организаций и форумов, как ООН, ШОС и СВМДА. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Как отметил глава казахстанского внешнеполитического ведомства, РК и КНР взаимно поддерживают инициативы и усилия друг друга на международной арене. Это создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего взаимодействия.

– Итоги встречи дали новый импульс двусторонним отношениям наших стран и заложили основу для новых возможностей дальнейшего укрепления дружественных связей, – отметил Мухтар Тлеуберди после завершения переговоров, оценив их как плодотворные и взаимовыгодные.

Популярное

Все
Топ-топ, топает турист
Следуя принципам гуманности
Мастера порядка и уюта
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Чтобы дети не тонули
Судьба быть великим
Мелодии стихов подвластны поколения
Навсегда остался с нами
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Поэзия космических высот
Есть такая профессия – Родину защищать
Вышедшие из каменного молчания
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона
Область Абай: первые шаги
Частный судебный исполнитель – фигура для многих спорная, но необходимая
Рассмотрели оргвопросы
Трубный порыв
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Политика
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в …
Политика , Кадровые назначения
Назначен командующий войсками регионального командования "З…
Политика , Кадровые назначения
Али Алтынбаев назначен заместителем главы КНБ РК
Политика
Январские события ускорили процессы политической трансформа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]