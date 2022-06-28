Сотрудничество в транспортно-логистической сфере намерены развивать Казахстан, Азербайджан и Турция

Транспортные перспективы

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев приняли участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел и министров транспорта Казахстана, Азербайджана и Турции.

На состоявшейся в Баку встрече стороны «сверили часы» по широкому спектру актуальных вопросов сотрудничества в транс­портно-логистической сфере, а также по региональной и международной повестке дня. Были рассмотрены совместные подходы к расширению торгово-экономичес­кого, транзитно-транспортного и энергетического сотрудничества в условиях масштабной геополитической трансформации.

Мухтар Тлеуберди отметил, что Азербайджан и Турция являются для Казахстана ключевыми политическими и экономическими партнерами в регионе.

– Несмотря на замедление экономической активности во взаимной торговле в период пандемии коронавируса, сейчас мы имеем серьезный потенциал для восстановления прежних и достижения новых показателей взаимовыгодного сотрудничест­ва, – отметил глава МИД РК.

Участники встречи обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов в сферах железнодорожных перевозоок и функционирования нефтепроводов. В условиях ограничения возможностей на европейском направлении маршруты по линии Каспийское море – Черное море приобретают особую значимость. Министры пришли к мнению, что наращивание объе­мов транспорта потребует свое­временной модернизации технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено вопросу развития Транс­каспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который имеет важнейшее значение для повышения транзитного потенциала Казахстана, Азербайджана и Турции. Участники с удовлетворением отметили единство подходов к основным направлениям по развитию транспортного потенциала и подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации прямых контактов на правительственном уровне.

Как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел РК, стороны договорились провести следующую встречу в данном формате в Казахстане осенью текущего года.