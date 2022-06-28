Политика Сотрудничество в транспортно-логистической сфере намерены развивать Казахстан, Азербайджан и Турция 28 июня 2022 г. 2:45 Ануар Калмыков Транспортные перспективы Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев приняли участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел и министров транспорта Казахстана, Азербайджана и Турции. На состоявшейся в Баку встрече стороны «сверили часы» по широкому спектру актуальных вопросов сотрудничества в транспортно-логистической сфере, а также по региональной и международной повестке дня. Были рассмотрены совместные подходы к расширению торгово-экономического, транзитно-транспортного и энергетического сотрудничества в условиях масштабной геополитической трансформации. Мухтар Тлеуберди отметил, что Азербайджан и Турция являются для Казахстана ключевыми политическими и экономическими партнерами в регионе. – Несмотря на замедление экономической активности во взаимной торговле в период пандемии коронавируса, сейчас мы имеем серьезный потенциал для восстановления прежних и достижения новых показателей взаимовыгодного сотрудничества, – отметил глава МИД РК. Участники встречи обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов в сферах железнодорожных перевозоок и функционирования нефтепроводов. В условиях ограничения возможностей на европейском направлении маршруты по линии Каспийское море – Черное море приобретают особую значимость. Министры пришли к мнению, что наращивание объемов транспорта потребует своевременной модернизации технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено вопросу развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который имеет важнейшее значение для повышения транзитного потенциала Казахстана, Азербайджана и Турции. Участники с удовлетворением отметили единство подходов к основным направлениям по развитию транспортного потенциала и подтвердили взаимную заинтересованность в интенсификации прямых контактов на правительственном уровне. Как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел РК, стороны договорились провести следующую встречу в данном формате в Казахстане осенью текущего года.