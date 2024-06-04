Сотрудник АФМ осужден за разглашение госсекретов

Суд
29
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин К. за незаконное разглашение государственных секретов осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Это преступление было квалифицировано, как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства.

«В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам.    

Предотвращение таких преступлений является одной из приоритетных задач правоохранительных органов», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.     

Приговор вступил в законную силу.

#суд #приговор #госсекреты

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