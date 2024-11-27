Сотрудника режимного отдела лишили свободы за пытки в Караганде

Суд, Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор заместителю начальника режимного отдела Учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау за совершение пыток в отношении осужденного, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса и приговорен к двум годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Осужденный лишен специального звания «майор юстиции», а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Досудебное расследование проводилось Управлением досудебного расследования прокуратуры области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее, сотрудника ДУИС Карагандинской области приговорили к 1,5 годам лишения свободы за пытки. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение 3 лет.

#суд #пытки #лишение свободы

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