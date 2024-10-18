Сотрудник ДУИС осужден за пытки в Карагандинской области

Суд вынес приговор старшему оперуполномоченному Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау за совершение пыток в отношении осужденного, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудник приговорён к 1,5 годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение 3 лет.

Помимо этого, осужденный лишён специального звания «капитан юстиции», и назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС. Досудебное расследование проводилось Управлением досудебного расследования прокуратуры области.

