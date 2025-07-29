Приговор был оглашен с участием операторов ЦОН для профилактики и для недопущения впредь подобных уголовных правонарушений

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Межрайонным судом по уголовным делам Астаны установлено, что 8 октября 2024 года она, будучи сотрудником ЦОН, умышленно внесла ложные сведения в информационную систему на основании документов, поданных неизвестным лицом от имени гражданина РФ.

Впоследствии на выданный ИИН был открыт счёт в банке, на который переведены 40 млн тенге, причинившие ущерб гражданину Т. и государству.

Прокурор просил назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оформлением ИИН, сроком на 2 года. Подсудимая вину не признала, сторона защиты просила оправдать её.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Суд учёл наличие двух малолетних детей. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием заявки на формирование и корректоровки ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, на 2 года.

На основании закона об амнистии срок сокращён на 1/3 – окончательно к отбыванию назначено 2 года в учреждении минимальной безопасности.

Приговор был оглашен с участием операторов ЦОН для профилактики и для недопущения впредь подобных уголовных правонарушений. Приговор не вступил в законную силу.