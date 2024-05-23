SOVICO Group хотят взять под управление ряд аэропортов Казахстана

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Об этом глава компании сообщил Токаеву

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев встретился в Сингапуре с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Собеседники обсудили перспективы присутствия SOVICO Group в различных секторах казахстанской экономики в качестве потенциального инвестора.

Глава государства подчеркнул, что намерение SOVICO Group приобрести авиакомпанию Qazaq Air свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе.

Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности компании взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане. Авиакомпания Vietjet Air, входящая в состав группы SOVICO, постепенно увеличивает грузовые и пассажирские перевозки через территорию Казахстана.

Касым-Жомарту Токаеву также был представлен вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов, направленный на продвижение совместных проектов в различных отраслях, включая авиацию, горнодобывающую промышленность, ВИЭ, «умные города» и управление активами.

Учитывая огромный опыт компании в ведении диверсифицированного бизнеса, президент выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках встречи было объявлено о подписании обязывающего соглашения о принципах между АО «Самрук-Казына» и Aviation Holdings Company (входит в группу SOVICO) относительно условий приобретения авиакомпании Qazaq Air. Согласно договоренностям, инвестор планирует в течение 5 лет поставить не менее 20 самолетов моделей Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321. Подписание договора купли-продажи и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

Кроме того, на полях Казахско-сингапурского бизнес форума между Министерством транспорта Республики Казахстан и Sovico Group был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству.

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