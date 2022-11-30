Совместное заявление Токаева и Макрона опубликовала Акорда

Президент , Международное сотрудничество , Политика

Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит во Францию.

Фото пресс-службы президента РК

Пресс-служба президента РК опубликовала совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и главы Французской Республики Эмманюэля Макрона, сообщает Kazpravda.kz.

1. По приглашению президента Французской Республики Эмманюэля Макрона президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 29-30 ноября 2022 года совершил официальный визит во Францию.

2. Отмечая действие Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Французской Республикой от 11 июня 2008 года, главы государств выразили удовлетворение доверительным и регулярным диалогом между двумя странами на всех уровнях. Казахстан является главным экономическим партнером Франции в Центральной Азии, а Франция – одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.

3. В год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией президенты приветствовали высокую динамику политического и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.   

4. Президент Французской Республики подтвердил поддержку проводимых Президентом Казахстан глубоких реформ, направленных на укрепление верховенства права, фундаментальных свобод и социальной справедливости, являющихся непременным условием стабильности и устойчивого развития.

5. Стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН, в т.ч. уважения суверенитета и территориальной целостности государств. Франция и Казахстан глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, ее гуманитарными последствиями и влиянием на глобальную экономику, продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран.

6. Президенты заявили о готовности продолжить тесное взаимодействие в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом. В этой связи, приветствовали проведение первого Саммита «Центральная Азия – Европейский союз» 27 октября 2022 года в Астане.

7. Главы государств с удовлетворением отметили запуск крупных транспортных инициатив в Центральной Азии, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Выразили поддержку реализации проекта Европейского союза «Global Gateway».

8. Президенты отметили высокую динамику казахстанско-французского сотрудничества. Договорились, в духе стратегического партнерства, продолжить диверсификацию и углубление связей во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая экономику и инвестиции, образование, здравоохранение, науку и культуру.

9. В экономической сфере президенты подчеркнули высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиций, в особенности, в ключевом секторе энергетики. Казахстан является одним из главных поставщиков урана и сырой нефти во Францию. Стороны достигли договоренности о развитии сотрудничества в области критических сырьевых материалов, в т.ч. редкоземельных металлов. В ходе визита подписан ряд двусторонних документов в сфере возобновляемых источников энергии, производства «зеленого водорода», использования мирного атома, управления водными ресурсами, железнодорожного транспорта и АПК.  

10. В контексте актуальности климатической повестки, отметили важность масштабного проекта строительства в Казахстане ветряной электростанции мощностью 1,2 ГВ с возможностью накопления, способствующего переходу республики к инновационным безуглеродным источникам энергии. Данный проект символизирует укрепление (нашего) двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с климатическими изменениями.  

11. Президенты подчеркнули приоритетный характер сотрудничества в области образования. Выразили поддержку открытию и развитию двух французских школ в Астане и Алматы. Поддержали повышение студенческой мобильности, в частности, благодаря увеличению количества стипендий по программе «Абай-Верн» и расширению списка французских ВУЗов в рамках программы «Болашак». Выразили поддержку переформатированию Института Сорбонна-Казахстан и приветствовали проведение в Париже 30 ноября 2022 года 7-го казахстанско-французского Форума высшего образования, а также подписание ряда документов в образовательной сфере.

12. Подтвердили важность продолжения партнерства между ведущими исследовательскими и медицинскими центрами двух стран в сфере онкологии, управления медицинскими учреждениями и предоставления медицинских услуг.

13. Президенты выразили намерение наращивать сотрудничество в сфере культуры. Приветствовали инициативы, направленные на проведение культурных мероприятий между двумя странами в ближайшие годы, в числе которых Национальная выставка Республики Казахстан в Париже.

14. Президенты подтвердили твердый настрой на борьбу с изменением климата и приветствовали подтверждение цели поддержания уровня глобального потепления в пределах 1,5 ° на COP27, состоявшейся в Шарм эль-Шейхе.

15. Президент Республики Казахстан пожелал президенту Французской Республики успехов в подготовке XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

16. Президент Республики Казахстан пригласил президента Французской Республики совершить визит в Казахстан в ближайшее время.

 

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