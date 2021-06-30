Совместный с США проект по переработке мяса планируют запустить в Казахстане
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с президентом по международному бизнесу "Tyson Foods" Кристофером Лангхольцем. Обсуждены вопросы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2019 года в ходе визита Премьер-министра РК А. Мамина в США, "Tyson Foods" совместно с казахстанской компанией "Kusto Group " планирует открыть в Казахстане полный цикл производства говядины.
Так, на первом этапе предусмотрено строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью не менее 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки.
Реализация проекта будет стимулировать развитие мясной индустрии и других смежных отраслей АПК — ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана. Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы "Экстеншн ", что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.
"Tyson Foods" основана в 1935 году, оборот компании составляет 43,1 млрд долларов, количество работников – 139 тыс. человек.