Современное искусство Узбекистана представили в Астане

В рамках государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан в столице прошло несколько значимых мероприятий, которые познакомили посетителей с богатым культурным наследием и традициями соседней страны

Фото: пресс-служба министерства культуры и информации РК

В Национальном музее РК сегодня открылась выставка изобразительного и народного прикладного искусства Узбекистана, передает Kazpravda.kz.

В экспозиции представлено более 180 работ – это изделия из дерева, вышивки-сюзане, адрасы и шелка ручного ткачества, работы мастеров чеканки и миниатюры, а также керамика из различных регионов.

Выставка продлится до 8 августа 2024 года.

Кроме того, сегодня прошел показ фильма «Абдулла Орипов: Певец независимости», снятого режиссером М. Эркиновым в 2023 году. Фильм рассказывает о жизни и творчестве Абдуллы Орипова, выдающегося поэта и автора текста Государственного гимна Узбекистана. Показ этого фильма стал частью Дней узбекского кино, которые будут проходить до 7 августа 2024 года. Завтра зрителям представят комедию «Яша, хотин!» (Браво, жена!), которая раскрывает с юмором тему семейных ценностей.