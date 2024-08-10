Современные атомные станции надежны и безопасны

Точка зрения общественности

Для обсуждения актуальной темы на встречу были приглашены представители общественности, Министерства энергетики, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра и Института ядерной физики.

Генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков отметил, что еще в 2019 году возглавляемая им структура приступила к исполнению контракта с французским Комиссариатом по атомной и альтернативным видам энергии (CEA) по проекту SAIGA. Его цель – изучение поведения топливной сборки проектируемого французами реактора поколения IV на быстрых нейтронах ASTRID в условиях аварии с потерей расхода теплоносителя.

В 2021 году была успешно выполнена программа реакторных испытаний инновационного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП) нового российского реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

– Таким образом, опираясь на имеющиеся у нас компетенции, мы можем уверенно констатировать: атомные реакторы поколения III и III+, которые в настоящее время рассматриваются для строительства в Казахстане, отвечают всем необходимым нормам и требованиям по безопасности, обладают требуе­мой степенью надежности, и опасаться их не следует, – отметил гендиректор НЯЦ РК.

Член общественного совета области Абай Марат Сасанов тоже поддерживает идею строительства АЭС.

– Я знаю, что многие люди опасаются последствий эксплуатации АЭС, опираясь на печальный опыт. Но нам необходимо развиваться, опираясь на высокие технологии. Любое государство добивается скорейших результатов, если идет в ногу со временем. Сейчас, когда рынок энергоресурсов лихорадит, нужно обезопасить наш бизнес. И еще один плюс в пользу строительства АЭС состоит в том, что Казахстан занимает первое место по добыче урана. Поэтому у нас по сравнению с другими государствами более выгодное положение в этом плане. Уверен: строительство АЭС в Казахстане – веление времени, – отметил Марат Сасанов.

Звучали в ходе слушаний и вопросы, касающиеся экологии. Не повлияет ли АЭС негативно на окружающую среду? На что заместитель директора Института атомной энергии города Курчатова Ерболат Коянбаев заявил: сравнивать строительство АЭС с проводившимися на землях Семипалатинска ядерными испытаниями нельзя. Во-первых, потому что в мире давно уже отработана практика утилизации отходов. Да и немного их.

– В год АЭС вырабатывает максимум один кубометр радиоактивных отходов. 50 лет эти отходы хранятся, и по истечении данного времени можно будет вновь их использовать в других сферах, – пояснил Ерболат Коянбаев.

Был затронут вопрос подготовки кад­ров для атомной энергетики.

– Что касается кадров, то у нас готовятся физики-ядерщики, которые проходят практику в соответствующих исследовательских институтах. Кроме того, подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Также есть гарантийный срок обслуживания, за который наши операторы должны научиться эксплуатировать АЭС. Мы будем брать не студентов, а готовых специалистов и повышать их уровень. Кроме того, на территории всех строящихся АЭС сегодня обязательно имеется тренажер – копия пульта управления станцией, где проходит обучение и принимается экзамен у персонала, – рассказала заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова.

Специалисты атомной отрасли уверенно констатируют, что атомные реакторы поколения III и III+, которые в настоящее время рассматриваются для строительства в Казахстане, отвечают всем необходимым нормам и требованиям безопасности, обладают необходимой степенью надежности.

Что говорят эксперты

Незадолго до общественных слушаний мы поинтересовались мнением эксперта, почему атомная энергетика безальтернативна для мирового сообщества.

По словам генерального директора Национального ядерного центра РК Эрлана Батырбекова, важным фактором в пользу развития атомной энергетики остается ограниченность разведанных запасов углеводородного топлива, за счет которого сейчас обеспечивается большая часть энергетических потребностей человечества.

Запасы нефти и газа заканчиваются. Кроме того, нельзя не учитывать изменений глобального климата, нарушений теплового баланса планеты. Переход от использования углеродного топлива на более безопасные способы получения энергии (в том числе за счет АЭС) поз­волит решить или существенно снизить масштабы проблем.

Одним из важных вопросов развития атомной энергетики ученый считает ее безопасность. Под безопасностью обычно понимают такие свойства реактора и АЭС в целом, которые позволяют предотвратить в процессе их эксплуа­тации любое возможное воздействие радиоактивных веществ и ионизирующего излучения на персонал, население и окружающую среду.

В мире принято условно делить реакторные установки на так называемые поколения. Первое поколение реакторов обладало минимальным набором технологических защит. Их задача состоя­ла в принципиальной демонст­рации возможности использовать атомную энергию в мирных целях для выработки энергии. Второе поколение проектировалось в целях сделать этот процесс более выгодным экономически.

Увеличивался срок службы реактора, оптимизировались процессы изготовления комплектующих реакторных установок, технологического оборудования и строительства АЭС в целом, повышалась глубина выгорания ядерного топлива. Тем не менее в части технологических защит реакторы второго поколения в их оригинальных проектных решениях все же были далеки от совершенства. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд, произошедшая в 1979 году, а также крупнейшая в истории атомной энергетики авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году, заставили научное сообщество кардинально пересмотреть свои подходы в отношении разработки, строительства и эксплуатации АЭС.

Во главу угла были поставлены вопросы безопасности, с учетом этого проведена масштабная модернизация уже действующих АЭС, внесены сущест­венные изменения в проекты на тот момент разрабатываемых перспективных реакторных установок. Так появилось третье поколение реакторов с совершенно иной философией безопасности и улучшенными технико-экономическими показателями.

Аварийные уроки атомная отрасль, являющаяся в настоящее время одной из самых дисциплинированных отрас­лей, усвоила на отлично. На сегодня все реакторы, которые предлагаются мировыми поставщиками атомных технологий к строительству, относятся к поколению III и III+. При их разработке учтены все возможные инциденты и аварии, которые происходили ранее и которые в принципе теоретически могут произойти.

Современным реакторам присущи критерии так называемой внутренней безопасности, то есть сама физика реак­торов сейчас устроена таким образом, что при любом отклонении от условий нормальной эксплуатации всегда имеет место обусловленная физическими законами отрицательная обратная связь, возвращающая работу реактора в нормальный режим.

Например, при непреднамеренном возрастании мощности реактор сам не повышает, а снижает свою мощность, и его неконтролируемый разгон становится физически невозможен.

– Современные реакторы можно отнести к технологически совершенным, у них есть многократно продублированные и резервированные защитные активные и пассивные системы безопасности, которые приведут установку в безопасное состоя­ние, даже если оператор допустит ошибку. Активные системы защиты используют внешний источник подводимой энергии, такой как электрический ток, сжатый воздух, пассивные же системы при этом работают под действием естественных природных сил и физических законов, таких как гравитация, давление, температурное расширение различных сред. Таким образом, они не нуждаются во внешних источниках энергии, – заключил Эрлан Батырбеков.