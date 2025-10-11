Фото: пресс-служба акимата Косшы

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали, депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, кюйши, композитор, заслуженный деятель РК Жангали Жузбай, мастер декоративно-прикладного искусства Жолаушы Турдугулов, айтыскер, поэт, заслуженный дея­тель РК Даулеткерей Капулы, а также мастера по изготовлению музыкальных инструментов, преподаватели Академии искусств им. К. Байсеитовой и другие.

Дархан Кыдырали и Асхат Аймагамбетов, выступая с приветственной речью, отметили значимость проводимой встречи, поскольку в вопросах развития национальной музыкальной культуры сплоченность мастеров и деятелей этой отрасли играет важное значение. Также с приветствием к участникам курултая обратился заместитель акима города Косшы Берген Жумкейулы.

Во время обсуждения актуальных вопросов отрасли участники детально остановились на проблемах, с которыми сталкиваются ремесленники. Так сложилось, что мастера по созданию и ремонту музыкальных инструментов, включая казахские, работают индивидуально или в небольших мастерских. До сегодняшнего дня не было единой структуры, которая бы оперативно реагировала на запросы деятелей отрасли. Поэтому создание Союза мастеров, как говорят сами специалисты, – это большой шаг на пути развития и сохранения ремесла по изготовлению музыкальных инструментов.

Добавим, что председателем союза стал айтыскер, поэт, автор песен и мастер Еркебулан Кайназаров. Представители акимата города отметили, что готовы оказывать всю необходимую поддержку деятельности РОО.