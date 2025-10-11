Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане

Культура и общество
74
Анастасия Михайлова

Первый Республиканский курултай, посвященный созданию республиканского общественного объединения «Союз мастеров музыкальных инструментов», состоялся в городе Косшы.

Фото: пресс-служба акимата Косшы

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали, депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, кюйши, композитор, заслуженный деятель РК Жангали Жузбай, мастер декоративно-прикладного искусства Жолаушы Турдугулов, айтыскер, поэт, заслуженный дея­тель РК Даулеткерей Капулы, а также мастера по изготовлению музыкальных инструментов, преподаватели Академии искусств им. К. Байсеитовой и другие.

Дархан Кыдырали и Асхат Аймагамбетов, выступая с приветственной речью, отметили значимость проводимой встречи, поскольку в вопросах развития национальной музыкальной культуры сплоченность мастеров и деятелей этой отрасли играет важное значение. Также с приветствием к участникам курултая обратился заместитель акима города Косшы Берген Жумкейулы.

Во время обсуждения актуальных вопросов отрасли участники детально остановились на проблемах, с которыми сталкиваются ремесленники. Так сложилось, что мастера по созданию и ремонту музыкальных инструментов, включая казахские, работают индивидуально или в небольших мастерских. До сегодняшнего дня не было единой структуры, которая бы оперативно реагировала на запросы деятелей отрасли. Поэтому создание Союза мастеров, как говорят сами специалисты, – это большой шаг на пути развития и сохранения ремесла по изготовлению музыкальных инструментов.

Добавим, что председателем союза стал айтыскер, поэт, автор песен и мастер Еркебулан Кайназаров. Представители акимата города отметили, что готовы оказывать всю необходимую поддержку деятельности РОО.

#Косшы #курултай #мастера

Популярное

Все
Качая нефть, раскачать промышленность
Дурное воспитание
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Когда содержание важнее формул
Этническая журналистика: история и современность
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Пусть ученик поверит в себя!
В Конаеве открыли селфи-зону
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Акима-грубияна оштрафовали на 55 тысяч тенге
В ВКО двух чиновников проверяют за мат на рабочем месте
В Таразе открылся Дом культуры
Чем удивляет KitapFest 2025 на Арбате Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]