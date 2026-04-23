Создается технопарк

Реализация проекта, стартовавшая в 2025 году при поддержке региональных властей и китайского инвестора, уже перешла от стадии подписания соглашений к практичес­кой реализации.

На днях в регион прибыла делегация китайской корпорации-партнера – государственной компании полного цикла, работающей по принципу «от поля до стола». В ходе визита стороны подвели промежуточные итоги и обсудили дальнейшие шаги. Компания в своей деятельности охватывает весь аграрный цикл: от закупа зерна и переработки молочной и мясной продукции до развития логистики, контроля качества и экспорта.

Проект технопарка для Цент­ральной Азии уникален. Объем инвестиций со стороны китайского партнера оценивается в 10 млн долларов. Уже подписано соглашение о сот­рудничестве, выделен земельный участок площадью 62 га, доставлена первая партия семян – 32 сорта пшеницы, кукурузы и сои общим весом 177 кг. Параллельно выстраивается научная работа по сортоизучению и селекции, формируется концепция демонстрационного парка, ведутся регистрационные процедуры.

Генеральный директор китайской инвес­тиционной компании Тянь Цзяньвэй отметил, что партнерство вышло на стадию практического воп­лощения.

– Мы начали большую совместную работу. В ближайшее время планируем осмот­реть площадку и определить конкретный план дальнейших действий, – сказал он.

Демонстрационный парк станет ядром технопарка – современным аграрно-научным комплексом площадью около 35 тыс. кв. м. Здесь разместятся исследовательские лаборатории, тепличные хозяйства, объекты переработки сельхозпродукции, склады и логистические центры, а также административная инфраструктура и жилые помещения для специалистов.

Эксперты отмечают стратегическое значение проекта для региона. Он призван привлечь прямые иностранные инвестиции, создать новые рабочие места и заложить основу для формирования производственных кластеров. Особый акцент сделан на развитии семеноводства, внедрении передовых агротехнологий и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.