Создание Народного Совета – это институциональное укрепление накопленного опыта: сенатор

Депутат Сената Парламента РК Нурия Ниязова на своих страницах в Facebook и Instagram поделилась мнением о прошедшем Курултае в Кызылорде

Создание Народного Совета – это не отказ от накопленного опыта, а его логичное развитие и институциональное укрепление

Сегодня на V Национальном Курултае Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил важный и, на мой взгляд, своевременный шаг в развитии общественно-политической системы страны – формирование Народного Совета, который объединит функции Курултая и Ассамблеи народа Казахстана. Для меня, как члена Ассамблеи, это решение имеет особое значение.

Важно отметить, что и Курултай, и Ассамблея народа Казахстана сыграли значимую роль в становлении общественного диалога, укреплении межэтнического согласия и выработке общественно значимых инициатив. Эти институты стали площадками, где формировалась культура согласования интересов, ответственности и взаимного уважения. Их историческая миссия была выполнена в полном объёме.

Однако сегодня Глава государства чётко обозначил – требования времени изменились. Современному обществу необходим более целостный, оперативный и эффективный механизм общественного представительства и обратной связи. В этом контексте создание Народного Совета – это не отказ от накопленного опыта, а его логичное развитие и институциональное укрепление.

На мой взгляд, Народный Совет станет новой качественной платформой, где будет консолидирован опыт регионов, общественных институтов, этнокультурных объединений и экспертного сообщества. Объединение функций позволит ускорить процессы согласования, повысить качество рекомендаций и сделать голос общества более весомым и слышимым при принятии государственных решений.

Я убеждена, что этот шаг станет новым этапом развития общественного диалога в стране, усилит роль гражданских институтов и позволит более эффективно реагировать на актуальные запросы общества. Народный Совет, как и в своё время Сенат для парламентской системы, станет институтом зрелости, преемственности и устойчивого развития, внося весомый вклад в построение сильного, справедливого и единого Казахстана.

