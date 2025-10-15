фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Инновационное политическое решение

Новую политическую реформу, предполагающую переход к однопалатному Парламенту, Президент Касым-Жомарт Токаев впервые озвучил в Послании-2025, подчеркнув, что это решение окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны.

Учитывая сложность и важность вопроса, Глава государства сразу подчеркнул два принци­пиально важных момента. В первую очередь судьба предложенной реформы (которая предполагает большое обновление Конституции) должна решаться всем народом на общенациональном референдуме. Но перед этим инициативу необходимо обстоятельно обсудить с привлечением экспертов и представителей гражданского общества.

И этот процесс уже начался:­ на прошлой неделе Указом Президента РК была создана специаль­ная Рабочая группа по Парламентской реформе, а спустя неделю состоялось ее первое заседание. На нем Касым-Жомарт Токаев обозначил свою позицию по концептуальным моментам предстоящей реформы. Поделились своим видением и члены Рабочей группы, в числе которых представители Парламента, Администрации Президента, Правительства, политических партий, юристы, ученые, общест­венные деятели – известные в стране граждане, специалисты в различных областях.

При проработке предстоящей реформы Глава государства призвал самым тщательным образом изучить и детально рассмот­реть все точки зрения и идеи, сформировать общие установки, учесть разумные и взвешенные предложения.

– Парламентская реформа – это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной. Это воп­рос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа. Уверен, что каждый член Рабочей группы, глубоко осознавая возложенную на него историческую миссию, приложит все усилия для активной работы, – подчеркнул Глава государства, выступая на первом заседании группы. – Всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политичес­кие и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важно продолжать стратегию кардинальной модернизации государства, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Таким образом, считает он, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране.

Инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение для Казахстана. В целом, по словам Президента, это полностью соответствует международным тенденциям – однопалатная парламентская система действует в двух третях стран мира.

– Сейчас в обществе, в социаль­ных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это «абсолютно назревший вопрос». Звучат даже заявления, что «нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициа­тиве, получившей поддержку большинства населения». Есть и те, кто считает, что «не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки». Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представ­ляется чрезвычайно актуаль­ным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс. Вместе с тем парламентская реформа – это крайне сложная работа. Недопус­тимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан – это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Парламент является ключевым элементом политической системы страны, акцентировал Глава государства. Поэтому претворение в жизнь данной реформы потребует внесения ряда поправок в Конституцию и значительного обновления законодательства страны.

Так, по словам Президента, изменения затронут около 40 статей Основного закона, в соответствие с которыми необходимо будет привести как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов.

– Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции. Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка, – подчеркнул Глава государства.

E-Parlament

не за горами

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев обратил внимание членов Рабочей группы на ряд концептуальных моментов предстоящей реформы.

В первую очередь он подчерк­нул, что все преобразования в Казахстане проводятся строго на основе эволюционного подхода с учетом актуальных запросов граждан, национальной специфики и фундаментальных интересов страны.

– Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации, – добавил Президент.

Он напомнил, что в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания. Был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент. Конституционная реформа 2022 года значительно расширила полномочия Мажилиса (в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат одобряет их).

– Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, мы последовательно и продуманно начинаем переход к однопалатному Парламенту, – отметил Глава государства.

Далее он указал, что Парламентская реформа полностью соответствует политической формуле «Сильный Президент – Влия­тельный Парламент – Подот­четное Правительство» и наряду с ранее реализованными преоб­разованиями формирует совершенно новую для нашего регио­на модель управления.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что Парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената.

– Перед нами стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти. Таким образом, законодательный орган в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан, – пояснил он.

Кроме того, инициированная реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии.

Например, отметил Глава государства, цифровизация и внедре­ние искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире. В ряде стран уже апробируются элементы электронного (или цифрового) парламента, призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворчес­кого процесса. В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и Казахстан тоже осознанно делает большой упор на это направление.

– Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov, – предположил Касым-Жомарт Токаев. – Поэтому переход к однопалатному Парламенту направлен в том числе на адаптацию к новому содержанию и ритму работы, ускоренному темпу принятия решений. Время меняется, оно будет диктовать свои законы. Сис­тема e-Parlament – не за горами, она скоро будет, поэтому ущерба качеству принимаемых законов допускать ни в коем случае нельзя.

Вместе с тем Глава государства указал на международный опыт, который показывает, что процесс «цифровизации» парламента должен сопровождаться созданием новых механизмов улучшения законодательной работы. Здесь важным фактором становится компетентность будущего депутатского корпуса, который должен состоять из профессионалов своего дела.

– Это крайне важный момент: Парламент должен быть профессиональным, – акцентировал Президент. – Предложение формировать Парламент по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, обусловлено именно этой задачей. Многопартийность в рамках однопалатного Парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе. Данное обстоятельство ставит новые требования к партийному строи­тельству, где популизм, тем более в условиях цифровизации, не будет играть большой роли, а на первый план выйдет именно профессионализм.

Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Пар­ламент – это важнейшая структура, олицетворяющая нашу независимость и государственность, и эта непреложная истина останется неизменной и в будущем. Поэтому проработка реформы должна быть проведена взвешенно и продуманно.

– Считаю, что квалифицированные эксперты должны открыто высказывать свои идеи и вносить продуманные предложения. Чтобы выработать правильное окончательное решение, каждое мнение по данному вопросу следует тщательно взвесить, проанализировать и всесторонне изучить. Это крайне важный вопрос, поэтому рассчитываю на то, что Рабочая группа будет выполнять свою миссию на высочайшем профессиональном уровне, – обратился Глава государства к участникам заседания.

В частности, отметил он, предстоит проанализировать и изу­чить все предложения, поступающие через порталы е-Otinish и е-Gov.

– Мы, будучи Справедливым государством, должны учесть предложения каждого гражданина, которые могут оказаться полезными для общего дела. Все изменения, вносимые в Основной закон, должны пройти тщательную предварительную проработку. Необходимо глубоко вникнуть в суть и значение каж­дой статьи и нормы, мы должны четко определить все правовые и процедурные аспекты. Кроме того, может возникнуть множест­во других вопросов. Одним словом, нам предстоит проделать масштабную работу, – вновь подчеркнул Президент.

Предельно ответственная работа

Заседание вел руководитель Рабочей группы, Государственный советник РК Ерлан Карин. В ходе первой встречи выступил ряд членов группы, которые поделились мнениями об инициированной реформе и обозначили ряд направлений предстоящей деятельности в рамках ее проведения.

Так, доктор юридических наук Виктор Малиновский отметил, что с началом деятельности соз­данной Главой государства Рабочей группы по Парламентской реформе страна вступила в активную фазу продолжения глубокой конституционной модернизации, открытой референдумом 2022 года.

– Результаты реформ видны во всех сферах жизни страны. Реализуя стратегию «слышащего государства», об очередном плане масштабных действий Глава государства говорил неоднократно. В ежегодном Послании народу конкретизирована и представлена обществу стратегия и тактика очередного этапа политической реформы, масштабной модернизации государства на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство», – отметил он.

Предстоящая Парламентская реформа, подчеркнул Виктор Малиновский, имеет особое значение для Казахстана. Ведь изменения в Основной закон, которые она предполагает, будут затрагивать в том числе фундаментальные принципы государственного, народного, национального, экономического и технологического суверенитетов, взаимоотношения власти, общества и человека, публичных и самоуправленческих начал управления страной, конструкции государственной власти в ее вертикальных и горизонтальных срезах, порядок формирования функций и компетенций государственных органов, взаимоотношения между ними.

– Нам предстоит весьма объемная, интересная и предельно ответственная работа, – добавил он.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым отметил, что в ходе обсуждения реформы необходимо уделить внимание и некоторым идеологическим аспектам. По его мнению, важно проговорить моменты, связанные с переходом к партийно-политическому формированию законодательной власти.

– Мы должны честно признать, что общественные надеж­ды, возлагаемые на депутатов-одномандатников, оправдались не в полной мере. Да, в Парламент прошли известные личности. Но они, не обладая институциональной мощью и поддержкой сильных организаций, не смогли в полной мере реализовать общественные ожидания. Даже простой контент-анализ деятельности депутатов-партийцев и депутатов-одномандатников показывает, что эффективность и результативность первых явно выше. С другой стороны, мы должны разъяснить обществу институциональные преимущества общенациональных политических партий, говорить о макрозадачах, которые хотим возложить на политические партии по консолидации страны и объединению общества, – отметил депутат.

Айдос Сарым подчеркнул, что Казахстан стал страной, в которой фактически перманент­но будут проходить выборы – в селах, районах, городах, областных центрах. И партии должны обеспечить своего кандидата местной платформой, а также командой агитаторов, наблюдателей, юристов, спичрайтеров, политологов, социологов, активных сторонников. Кандидаты-одномандатники работать на таком уровне и с таким масштабом не смогут.

– В любом случае, создание смыслов, развитие демократии и политической конкуренции в республиканском масштабе – дело общенациональных политических партий, – считает мажилисмен.

Депутат Мажилиса Никита Шаталов также отметил, что пос­тавлены стратегические задачи по развитию страны. При этом должны быть решены принципиальные вопросы национальной безопасности и суверенитета, взаимоотношений между ветвями власти.

– Формула известна, и по этой формуле необходимо обеспечить четкий баланс между законодательной и исполнительной ветвями власти, определить полномочия, которые касаются бюджета, заключений Правительства. Есть также определенные процедурные проблемы, которые необходимо будет решить в ходе предстоящей реформы, – добавил он.

О том, что реформа Парламен­та ожидаема обществом и нацелена на то, чтобы консолидировать нацию в рамках принятия исторически важного для страны решения, говорил также депутат Мажилиса

Марат Башимов.

– Однопалатный Парламент соответствует вызовам нашего времени. И я хочу пожелать участникам Рабочей группы, чтобы мы достойно вот эту Конституционную, Парламентскую реформу провели, – отметил депутат.

Член Национального курултая, политолог Андрей Чеботарев обратил внимание на то, что нынешняя инициатива о переходе на однопалатную парламентскую систему последовательно продолжает ту политику конструктивных реформ, которую Президент Касым-Жомарт Токаев начал еще в 2019 году.

– Есть разные мнения насчет того, как должна проводиться Парламентская реформа, но у нас уже есть опыт, когда Верховный Совет Казахской ССР был преобразован в Верховный Совет Республики Казахстан. И это был действительно однопалатный парламент со всеми плюсами и минусами. И данный опыт поможет нам не повторять ошибок, а взять все плюсы, которые мы наработали в рамках действующей модели парламентаризма, – отметил политолог.

Также на заседании выступили лидер фракции партии «Акжол» в Мажилисе Азат Перуашев, лидер фракции партии «Amanat» в Мажилисе Елнур Бейсенбаев, депутат Мажилиса Унзила Шапак.

Задачей Рабочей группы является выработка предложений по Парламентской реформе, на основании которых будет сформирован проект поправок в Конституцию для последующего вынесения на республиканский референдум (он, как ожидается, состоится в 2027 году).

Вместе с тем обсуждение будет проходить не только на площадке группы – его запланировано проводить максимально широко. В том числе намечено задействовать большие общественные механизмы, такие как e-Gov, е-Otinish, – через них граждане смогут давать предложения, которые учтут при разработке итогового документа.