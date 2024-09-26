В Китае создали магнит сильнее поля Земли в 800 000 раз

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Китайские ученые создали магнитное поле напряженностью 42,02 тесла, что более чем в 800 000 раз сильнее магнитного поля Земли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Предыдущее достижение, принадлежавшее американским ученым, было установлено в 2017 году.

Этот прорыв стал результатом многолетних исследований и разработки новых магнитных структур, что позволило не только достичь таких рекордных показателей напряженности поля, но и обеспечить его стабильность и управляемость.

В чем значение данного достижения для науки? Как поясняют специалисты, она получила в свои руки уникальный инструмент для изучения свойств материи, для новых открытий. Ведь в условиях сверхсильного магнитного воздействия ученые могут исследовать ранее неизвестные явления, которые могут иметь фундаментальное значение для развития физики, химии, материаловедения и биологии.

Кроме того, такие магнитные поля находят применение не только в фундаментальных исследованиях, но и в ряде прикладных технологий, как электромагнитная металлургия и химический синтез. И, конечно, в медицине. Использующий магнитные поля аппарат МРТ благодаря сильным магнитам может стать еще более точным и эффективным средством диагностики.