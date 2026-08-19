В Пекине открылась полностью роботизированная кофейня

Китай,Технологии
Айман Аманжолова
корреспондент

Заведение работает круглосуточно, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Пекине заработала уникальная кофейня, где приготовление популярного напитка целиком осуществляет робот.  

Кофейня расположена в пекинском районе Дунчэн, точнее - в торгово-офисном центре Galaxy SOHO. Открывшееся местечко, без преувеличения, стало историческим: это первая на планете кофейня, где кофе готовит не человек - этим занимается робот-гуманоид, исполняющий роль бариста. Причем в круглосуточном режиме.

«Первые сутки были ажиотажными, робот подготовил более 2,1 тысячи стаканов кофе», - приводит агентство слова сотрудника кофейни.

По его словам, кофейный "терминатор" способен и на большую работоспособность - просто львиная доля посетителей, разумеется, наведалась в кофейню днем, а ночью желающих выпить кофейку оказалось немного.

При этом представитель кофейни благосклонно высказался о перспективах роботов в профессии бариста. Они не устают в отличие от человека и ничего не путают в процессе приготовления напитка. Более того, гуманоид может исполнить любой каприз покупателя касательно желаемых ингредиентов и их количества.

«Можно указать дозировку, скажем, 33 или 82 процента от стандартной порции молока, кофе, сахара, воды или другого ингредиента», - поведал сотрудник.

Представитель кофейни добавил, что в ней все в полном порядке с соблюдением санитарных норм - ведь человек не задействован в процессе приготовления. Его роль сводится к тому, чтобы "пополнить запасы сырья" и пару раз в день "поменять гуманоиду батарейку". Правда, есть и небольшой недостаток: робот не слишком расторопен в плане подачи напитка. У него уходит на это примерно две минуты, хотя сам кофе готовится за минуту. Зато кофейня способна единовременно обеспечить приготовление сразу восьми стаканов бодрящего питья.

Ассортимент у роботизированной пекинской кофейни весьма богатый: клиентам предложены на выбор десятки видов кофе. Цены варьируются не слишком сильно и являются весьма приземленными. Так, дешевле всего обойдется американо - за него нужно заплатить всего 8,9 юаня (607 тенге). Статус самого дорогого напитка кофейни принадлежит латте с двойной порцией эспрессо - за него нужно выложить почти 15 юаней (чуть более 1000 тенге).  

#Китай #робот #кофейня #гуманоид

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