Создать единую платформу для сбора авторского вознаграждения предлагают в РК

Культура
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Руководитель Казахстанского общества по репрографическим правам и произведениям изобразительного искусства Ринат Абдухаликов выступил за создание единой цифровой платформы для сбора и распределения авторского вознаграждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что очень важно обеспечение прав авторов на получение авторского вознаграждения. Авторское вознаграждение играет ключевую роль в развитии творческой индустрии, обеспечивая достойное признание и финансовую поддержку авторам и правообладателям.

«Мы поддерживаем инициативу Министерства юстиции по созданию единой цифровой платформы для сбора и распределения авторского вознаграждения»,— сказал Ринат Абдухаликов на заседании правительства.

По его словам, это даст стимул для развития креативной индустрии.

Спикер добавил, что сфера коллективного управления правами нуждается в новых инструментах для обеспечения взаимодействия между авторами, правообладателями, пользователями и самими организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе.

#авторское право #единая платформа

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