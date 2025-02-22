Создать устойчивую экосистему
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Весьма познавательной оказалась пресс-конференция президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова, которую он провел в Астане. Обозначим основные тезисы его выступления. Так, он говорил о сотрудничестве с международными структурами и отечественными финансово-промышленными группами. По итогам его визита в штаб-квартиру УЕФА и личной беседы с главой европейского футбола Александером Чефериным были достигнуты договоренности о том, что мы получаем полную поддержку со стороны международных партнеров.