Создать устойчивую экосистему

Впечатлил план КФФ по созданию системы сертифицированных академий, соответствующих европейским стандартам. Сейчас с финансово-промышленными группами идет активная работа, направленная на дополнительное строительство трех полноценных футбольных академий, причем за счет самих инвесторов. Уже имеется соглашение с Kaspi Group по строительству футбольной академии в одном из регионов. Freedom holding corp возведет академию в Караганде. И обязательно будет построена академия в Жамбылской области – кузнице футбольных талантов.

Также подписан договор о сотрудничества с TAV Group, и компания за собственные средства построит общежитие и академический центр на базе национальной сборной в Талгаре. Разрабатывается концепция государственно-частного партнерства совместно с

BI Group и местными исполнительными органами по строительству крытых манежей в регионах.

Очень интересное соглашение достигнуто с Kaspi Group о стажировках тренеров и выездах воспитанников футбольных школ в английский профессиональный клуб «Уиком Уондерерс», совладельцем которого в прошлом году стал акционер Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Отметим, что данный клуб сейчас идет на втором месте в турнирной таблице в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Возможно, что эта команда когда-то дойдет до самой Премьер-лиги и будет сражаться с такими всемирно известными клубами, как «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие.

Но вернемся к нашим реалиям. Президент КФФ также отметил необходимость развития как массового, так и студенческого футбола. Например, в пилотном режиме будет запущена Студенческая лига, и по этому поводу уже проведена встреча с министром науки и высшего образования. С целью поддержки массового футбола достигнуто соглашение с компанией InDrive, которая станет титульным спонсором Кубка регионов и выделит немалую сумму на организацию турнира среди любительских команд. Ведутся переговоры с отечественными авиакомпаниями по обслуживанию судейских бригад, клубов и национальных сборных страны.

Одним из ключевых аспектов развития является улучшение инфраструктуры, для чего уже ведется активная работа с инвесторами и местными исполнительными органами по увеличению и модернизации полноразмерных полей, строительству уже заявленных стадионов, крытых манежей и академий, обеспечению бесперебойной связи и Интернета от «Казахтелекома». Будет продолжена и программа по реновации футбольных полей ALAN – на 2025 год заявлено появление девяти полей в регионах.

Глава КФФ затронул многие вопросы, в том числе проведение глубокой реформы судейского корпуса, значительных изменений в структуре Премьер-лиги и так далее. При этом в КФФ заявляют, что они не стремятся к сиюминутным достижениям, их цель – создать устойчивую футбольную экосистему. Нам остается лишь надеяться, что все задуманное успешно воплотится в жизнь.