Мастер слова

Родившийся на склонах Тарбагатая, Несипбек Айтулы был одним из виднейших представителей современной казах­станской поэзии. Его имя пользуется всеобщим уважением, а произведения, созданные за годы активной творческой деятельности, занимают прочное место в сокровищнице национальной культуры.

Начав свой путь в большую литературу с лирических стихотворений, Несипбек Айтулы со временем обратился к масштабным эпическим формам, в искусстве владения которыми достиг значительных успехов. Будучи признанным мастером поэмы, он доказал безграничные возможности и неисчерпаемый художественный потенциал этого жанра. Его произведения, нередко созданные на основе прозаических сюжетов, стали важным этапом в развитии казахской словесности.

«Поэзия – это плод чистых чувств. Она выражает настроение поэта: когда тебе грустно – в твоих стихотворениях звучит тоска, когда ты счастлив – то и строки твои звенят радостью. Я думаю, что каждый поэт должен быть философом. Поэт без собственной философии – не поэт! Нельзя писать, не предаваясь глубоким размышлениям. Раздумывая над беспокоящими меня вопросами, я хочу, чтобы мои книги были для читателей верными друзьями и родственными душами», – говорил Несипбек Айтулы в одном из интервью.

В своем творчестве поэт обращался как к судьбам современников, так и к личностям героев XVII–XVIII веков, чьи подвиги навсегда остались в народной памяти вдохновляющим примером мужества и патриотизма. Им созданы героико-эпические поэмы о легендарных батырах – Кабанбае, Богенбае, Бердыкоже, Шакантае, Тайжане и Наурызбае. Особое место в творческом наследии поэта занимает произведение «Жалаңтөс Баһадүрұлы», посвященное выдающемуся казахскому полководцу. Магис­тральной темой своих стихотворений и поэм Несипбек Айтулы избрал борьбу за независимость, прослеживаемую в истори­ческом развитии. Художественно реконструируя события эпохи Абылая или раздумывая о судьбе казахского народа в современном мире, поэт всегда оставался верен этой теме, в которой видел ключ к тайнам национального самосознания.

Несипбек Айтулы известен как автор книг «Әке туралы сыр», «Жүректегі жаңғырықтар», «Түнделеп ұшқан тырналар», «Жаңбыр әні», «Рухымның падишасы», «Бәйтерек» и «Мұқағали-Желтоқсан». Не менее значителен вклад поэта в становление современной детской литературы Казахстана. К юному читателю обращены его сборники «Бала-бақшаға барар жолда», «Желкілдеп өскен құрақтай», «Қартаймайды күн неге?» и вышедшая на двух языках книга «Күміс күйме». Кроме того, благодаря ему на казахском языке зазвучали произведения Бо Цзюйи, Юнуса Эмре, Джанни Родари, Агнии Барто, Сергея Михалкова, Михаила Исаковского и Валентина Берестова. В его переводе читатели познакомились с крупнейшей поэмой Алишера Навои «Стена Искандара» и «Словом о полку Игореве» – памятником древнерусской литературы.

«Несипбек Айтулы – классик казахской литературы. Твор­ческую деятельность мы начинали одновременно. Несипбека всегда отличало умение чувствовать традиции народной поэ­зии. Именно благодаря им его произведения обладают неповторимой экспрессией и природным обаянием. Отдельно стоит отметить тексты созданных им песен, которые заслуженно считаются классикой мировой поэзии», – вспоминал известный поэт ­Серик Аксункарулы.

Несипбек Айтулы ушел из жизни два года назад. Но многочисленные читатели бережно хранят в памяти его лучшие произведения. Ярким подтверждением этому стал успех прошедшего с аншлагом творческого вечера «Дариға-дәурен», в программу которого вошли самые известные песни на стихи выдающегося поэта.

Философия мелодий

О песнях, созданных им в соавторстве с видными казахстанскими композиторами, Несипбек Айтулы однажды сказал: «Есть стихи, достойные стать песнями. Но для этого им нужно обладать не только мелодичным звучанием, но и внутренней философией. У них должен быть свой стиль – не вычурный, но и не легковес­ный. Я часто пишу стихи под уже готовую мелодию. Мне кажется, если научиться слушать ее сердцем, то она будет говорить сама за себя, будь то призыв к радости или щемящая грусть, страстная любовь или красота природы. Слушая мелодию, я начинаю чувствовать будущую песню и плыву по ее течению».

Наиболее плодотворным было сотрудничество поэта с известным композитором и литературоведом Турсынжаном Шапаем. Песни, созданные ими в соавторстве, завоевали поистине всенародную популярность. Каждая из них была подобна откровенному диалогу с вечнос­тью, где глубина содержания раскрывается через чарующую силу музыки.

Особой популярностью у слушателей пользуется песня «Дариға-дәурен», давшая название творческому вечеру. А создавалась она так. Услышав сложенную Турсынжаном Шапаем мелодию, поэт сочинил к ней слова в рекордные сроки – всего за 15 минут. Вдохновенные строки рождались из энергии горячих чувств. Перед певцом Рамазаном Стамгазы, представившим эту песню публике, стояла ответственная задача сохранить то волшебное созвучие, которое обрели в ней поэзия и музыка. Выступ­ление артиста было отмечено проникновенностью исполнения и тонким чувством художественного материала. Свое­образно интерпретировал певец и другую песню, созданную Несипбеком Айтулы и Турсынжаном Шапаем, – «Сәуле ғұмыр». Композиция, проникнутая лирической грустью, тронула слушателей своей искренностью и эмоциональной чистотой.

– Мое сердце сегодня, как птица, вырвалось из груди – это стихи Несипбека так вдохновляют! Хотя его самого и нет с нами, но его произведения навсегда остаются актуальными и живыми, – поделился своими впечатлениями о творческом вечере известный писатель и близкий друг поэта Турсын Журтбай.

Почетными гостями меро­приятия стали супруга, дети и внуки выдающегося поэта. Теплыми воспоминаниями о Несипбеке Айтулы поделились его друзья и последователи. По мнению акына Даулеткерея Капулы, в каждом своем произведении мастер слова воспевал родной народ, с сыновним благоговением писал о казахской культуре, первозданной красоте природы и духовных ценнос­тях нации. Эта глубокая связь с традициями служит залогом бессмертия произведений ­Несипбека Айтулы.

Ярким украшением твор­ческого вечера стали выступления Клары Толенбаевой и Ерлана Рыскали, Айгуль Елшибаевой и Перизат Тураровой, этнофольклорного ансамбля «Қорқыт» и ансамбля народного танца «Шалқыма». Для публики прозвучали композиции «Ақбөкен», «Ән-дәурен», «Арман-ай», «Ал құрбым», «Қазақтай ел қайда?!», «Меруерт моншақ». Дважды музыкальная программа прерывалась выступлениями чтецов – в исполнении артистов Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова и Музыкального театра юного зрителя со сцены звучали строки, хорошо знакомые каждому любителю поэзии.

Прошедший творческий вечер подчеркнул духовное значение литературного наследия Несипбека Айтулы для современного поколения казахстанцев. Мероприятие, объединившее многочисленных ценителей высокого искусства, доказало, что поэт жив, пока читают его стихи.