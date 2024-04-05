Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана

Совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе переговоров главы государств Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе



В этом ключе президенты обсудили ход подготовки к очередной 6-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также перспективы взаимодействия в форматах С5+.

«В контексте укрепления взаимодействия в регионе лидеры двух стран приветствовали инициативы создания совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана, предоставления на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан», - говорится в сообщении.

Проект будет способствовать наращиванию двусторонней торговли, увеличению объемов транспортировки товаров, а также создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении.



Совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута.

Напомним, что президент находится с рабочим визитом в Узбекистане. Между нашими странами сохраняются неплохие показатели взаимного товарооборота. По итогам прошлого года он составил 4,4 млрд долларов. Реализуются совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. На сегодня портфель включает 60 совместных проектов с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов и созданием более 13 тысяч рабочих мест. Успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.