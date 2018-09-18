SpaceX назвала имя первого туриста для полета на луну

Японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который облетит Луну на ракете SpaceX, говорится в сообщении компании в Twitter
, пишет Kommersant.ru
.
Господин Маэдзава заявил, что пригласит на борт от шести до восьми деятелей искусства со всего мира. Кого именно, он не уточнил.
SpaceX определилась с первым космическим туристом еще 14 сентября
. Однако до сих пор его имя не раскрывалось.
По словам Маэдзавы, полет запланирован на 2023 год. Туристы облетят Луну на ракете Big Falcon Rocket (BFR) за четыре-пять дней. Сумму, которую японский миллиардер заплатит за полет к Луне, SpaceX не раскрывает.
В течение всей истории освоения космоса только 24 человека побывали на Луне. Причем с 1972 года, когда американская миссия "Аполлон-17" высадилась на Луну, туда никто не летал, отмечается в информации.