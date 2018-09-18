SpaceX назвала имя первого туриста для полета на луну

В мире
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Японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который облетит Луну на ракете SpaceX, говорится в сообщении компании в Twitter, пишет Kommersant.ru

Господин Маэдзава заявил, что пригласит на борт от шести до восьми деятелей искусства со всего мира. Кого именно, он не уточнил.

SpaceX определилась с первым космическим туристом еще 14 сентября. Однако до сих пор его имя не раскрывалось.

По словам Маэдзавы, полет запланирован на 2023 год. Туристы облетят Луну на ракете Big Falcon Rocket (BFR) за четыре-пять дней. Сумму, которую японский миллиардер заплатит за полет к Луне, SpaceX не раскрывает.



В течение всей истории освоения космоса только 24 человека побывали на Луне. Причем с 1972 года, когда американская миссия "Аполлон-17" высадилась на Луну, туда никто не летал, отмечается в информации.

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