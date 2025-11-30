Спасатели МЧС эвакуировали иностранцев близ Аральска
Пассажиры следовали из России в Сарыагаш, передает Kazpravda.kz
Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге «Карабутак–Кызылорда–Шымкент», на 73-м километре в Аральском районе Кызылординской области сломался автобус с иностранными гражданами.
В транспортном средстве находились 34 человека.
Пассажиры следовали из Российской Федерации в Сарыагаш.
На место происшествия были направлены спасатели МЧС.
Они эвакуировали всех 34 человек в пункт обогрева, расположенный вблизи города Аральск.