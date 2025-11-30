Пассажиры следовали из России в Сарыагаш, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге «Карабутак–Кызылорда–Шымкент», на 73-м километре в Аральском районе Кызылординской области сломался автобус с иностранными гражданами.

В транспортном средстве находились 34 человека.

Пассажиры следовали из Российской Федерации в Сарыагаш.

На место происшествия были направлены спасатели МЧС.

Они эвакуировали всех 34 человек в пункт обогрева, расположенный вблизи города Аральск.