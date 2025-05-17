Спасатели обследовали пляжные зоны столицы
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Столичные спасатели совместно с представителями прокуратуры проводят обследование пляжных зон на соответствие требованиям «Правил безопасности на водоемах», передает Kazpravda.kz
Цель - оценка готовности мест отдыха у воды к началу купального сезона, обеспечение безопасности населения и предупреждение несчастных случаев на воде.
Проводится осмотр условий пляжных территорий, обследование дна акваторий, составляются акты и выдаются рекомендации владельцам пляжей для устранения выявленных нарушений.