Восьмилетняя гимнастка из Астаны завоевала три медали на турнире в Китае

Фото: акимат Астаны

Юная спортсменка из Астаны Медина Есенбек удостоилась сразу трех призовых мест на международном турнире по художественной гимнастике Zhong Ling Cup. Турнир проходил в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун (Китай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В соревнованиях приняли участие гимнастки из Казахстана, Китая, Узбекистана, Филиппин, Малайзии и других стран. Казахстан на турнире представили 9 спортсменок, 4 из которых – астанчанки.

Воспитанница «Алем Академии», 8-летняя Медина Есенбек, завоевала 3 медали турнира: золотую – в упражнении с обручем, две серебряные – в упражнении без предмета и многоборье.

Выступление Медины также стало красивой демонстрацией национальной культуры. Юная гимнастка вышла на ковер в костюме с казахским орнаментом, а ее композиция сопровождалась казахской музыкой.

Для юной Медины этот турнир стал не только спортивным успехом, но и возможностью представить Казахстан на международной арене на самом высоком уровне.