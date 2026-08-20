Юные астанчане выиграли международный чемпионат по шахматам в Сингапуре

Столица,Шахматы
Дана Аменова
корреспондент

Они являются участниками программы поддержки талантливой молодежи KazChess

Фото: акимат Астаны

Братья Алдияр Жауынбай и Алимжан Жауынбай достойно защитили честь Казахстана на международной арене, завоевав четыре медали на международном чемпионате по шахматам 24th ASEAN+ Age-Group Chess Championships 2026 в Сингапуре. Три из них — золотые, одна — серебряная, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Мастер FIDE Алдияр Жауынбай соревновался среди спортсменов до 20 лет в рапиде и блице. Набрав 5,5 очков в рапиде и 7 очков в блице, он завоевал золотые медали в обеих дисциплинах. В классических шахматах он занял 4-е место, оставшись в шаге от призового места.

Его младший брат, мастер FIDE Алимжан Жауынбай, выступал в категории юношей до 12 лет. Молодой шахматист набрал 8 очков в блице и удостоился золотой медали. Кроме того, он завоевал серебряную награду в классических шахматах.

Таким образом, братья Жауынбай принесли в копилку Казахстана четыре медали на международном первенстве в Сингапуре.

Алдияр и Алимжан Жауынбай являются участниками программы поддержки талантливой молодежи KazChess. Программа позволяет молодым шахматистам повышать свое профессиональное мастерство и систематически готовиться к международным соревнованиям.

В акимате отметили, что Алдияр Жауынбай в возрасте 11 лет стал самым молодым мастером FIDE в истории Казахстана. Он является одним из перспективных молодых шахматистов, защищающих честь страны на международных соревнованиях.

#чемпионат #шахматы #медали #братья

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