Спасательно-поисковые работы идут на месте пожара в ТОО «Казцинк»

В городе Усть-Каменогорск на территории одного из заводов произошёл хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Силами МЧС на территории ТОО «Казцинк» пожар локализован.

По предварительной информации, 4 человека доставляются в медицинское учреждение. На месте задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Площадь пожара устанавливается.

В МЧС развёрнут оперативный штаб, в состав которого вошли представители государственных органов и взаимодействующих служб.

В эти минуты проводятся поисково-спасательные работы и разбор конструкций. На месте происшествий задействованы спасатели, кинологические расчеты и медики ЦМК МЧС.