Возгорание масла на сковороде привело к пожару в столичной квартире

Жители дома самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных подразделений

Фото: пресс-служба МЧС

В одном из городских жилых комплексов по улице Калдаякова произошел пожар. На 7-м этаже 22-этажного жилого дома произошло возгорание в квартире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧC

Как уточняется, оперативно прибывшие сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.

Жители дома самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных подразделений.

На месте происшествия пожарные спасли кошку и оказали ей помощь. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - возгорание масла в сковороде.