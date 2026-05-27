Возгорание масла на сковороде привело к пожару в столичной квартире

Происшествия

Жители дома самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных подразделений

Фото: пресс-служба МЧС

В одном из городских жилых комплексов по улице Калдаякова произошел пожар. На 7-м этаже 22-этажного жилого дома произошло возгорание в квартире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧC

Как уточняется, оперативно прибывшие сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.

Жители дома самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных подразделений.

На месте происшествия пожарные спасли кошку и оказали ей помощь. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - возгорание масла в сковороде.

#МЧС #квартира #возгорание #масло #сковорода

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Казахстан и Россия: литературный диалог
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
Пора подводить итоги
Завершился концертный тур «Халық әуені»
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Дети спасают планету
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
Высокий уровень стратегического диалога
Алтай – колыбель тюркского мира
Новые технологии ускоряют процессы
К транспарентности и цифровому контролю
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
За безопасность и комфорт
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Кумыс из Оркендеу
Школьные годы чудесные
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Замакима района погиб в ДТП в Атырауской области
Пилот погиб при крушении самолета в Павлодарской области
Девочка застряла в батарее в СКО
Цементовоз опрокинулся на трассе в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]