Пилот погиб при крушении самолета в Павлодарской области

В районе села Железинка Павлодарской области 27 мая 2026 года потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший авиационно-химические работы по обработке полей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По предварительной версии, воздушное судно компании «ЭЛИСА» задело провода линии электропередачи.

На борту находились два члена экипажа, один из которых погиб на месте в день своего 29-летия. Второго пилота, мужчину 1998 года рождения, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям извлекли из кабины в сознании. Его доставили в отделение политравмы Павлодарской городской больницы № 1»,

«В соответствии с действующим законодательством авиационное происшествие подлежит расследованию департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Минтранспорта. На место направлены сотрудники департамента», – заключили в ведомстве.

Напомним, 25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов истребитель Су-30СМ потерпел крушение.