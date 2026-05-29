Сотрудник СОБРа застрелился в Жамбылской области

Происшествия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Трагедия произошла в здании полиции 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской области скончался сотрудник спецотряда быстрого реагирования, получивший огнестрельное ранение в здании отдела полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Как уточняется, инцидент произошел в Кордайском районном отделе полиции. По предварительным данным, инспектор СОБР 1995 года рождения выстрелил в себя из табельного оружия.

Полицейского в тяжелом состоянии доставили в центральную районную больницу, однако вечером он умер в реанимации, не приходя в сознание.

По факту возбуждено досудебное расследование по статье 105 УК РК  «Доведение до самоубийства». В ДП Жамбылской области сообщили о проведении служебной проверки.

В ДП Жамбылской области заявили, что, по предварительным данным, случай не связан со службой.

#самоубийство #СОБР

