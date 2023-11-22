Спасибо, ребята, за игру!

Выступление нашей команды в отборе на первенство Европы 2024 года никого не оставило равнодушным. С первого же тура, который состоялся 23 марта этого года и завершился в ночь с 20-го на 21-е ноября, вся страна жила одним большим мгновением футбола и верой в чудо. Да, оно пока что не состоялось – у нас все еще есть шанс попасть на Евро-2024 – но никто не винит наших ребят, а лишь высказывают большую благодарность им за самоотверженность и высокий результат.

В последнем матче мы мог­ли впервые в истории напрямую выйти в финальную часть первенства Старого Света, но не хватило самой малости. В отсутствие лидеров сборной (из-за травм) – Бахтиера Зайнутдинова, капитана команды Асхата Тагыбергена, Бауыржана Исламхана, Багдата Каирова, Михаила Габышева и других – остальные ребята смогли сплотиться и дать настоящий бой сопернику, который в мировом рейтинге находится гораздо выше нас (Словения на 54-м месте, а Казахстан – на 98-м).

Поединок в Любляне прогнозируемо начался с давления хозяев поля, но казахстанцы вполне с ним справились и даже создали два опасных момента у ворот звездного голкипера Яна Облака, который, между прочим, сейчас защищает цвета испанского «Атлетико». Но вот под занавес первого тайма (шла 41-я минута) случился неприятный момент: наш Ян Вороговский вынужденно сфолил в своей штрафной против игрока итальянской «Сампдории» Петара Стояновича, и польский арбитр Шимон Марчиняк пос­ле просмотра VAR (система видеонаблюдения) назначил пенальти, который реализовал нападающий немецкого клуба «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.

В самом начале второго тайма сборной Казахстана удалась очень быстрая и красивая атака, которую точным ударом завершил Рамазан Оразов. Он по удивительному стечению обстоятельств сейчас выступает именно в Словении за местный клуб «Копер». Его гол вдохновил остальных наших игроков, и в какой-то момент показалось, что сейчас мы забьем еще один мяч. Но словенцы справились с давлением, а на 86-й минуте нас поймали на контратаке, которой воспользовался полузащитник греческого «Панатинаикоса» Беньямин Вербич. Он и принес долгожданную победу Словении с итоговым счетом 2:1, а главное – путевку на чемпионат Европы, который в следующем году пройдет в Германии.

Повторюсь: наших ребят и тренерский состав во главе с Магомедом Мусаевичем Адиевым винить здесь абсолютно не в чем. Они сделали даже больше, чем мы все могли ожидать изначально. Сборная Казахстана, набрав 18 очков, установила новый рекорд в отборочных циклах. Она побила прошлогодний результат в Лиге наций УЕФА – тогда было 16 очков, а также все результаты отборочных циклов чемпионатов Европы, где наш прежний рекорд составлял по 10 набранных очков в квалификации Евро-2008 и Евро-2020 (а в остальные годы и того меньше).

Более того, нынешний отборочный цикл для Казахстана еще не завершен. У нас еще есть шанс получить путевку, но уже через стыковые матчи: вначале против Греции, а потом (если выиграем) и против победителя пары Грузия⁄Люксембург. И теперь мы ждем очередного чуда от нашей сборной.

Подробнее об отборочном цикле, выступлении и перспективах сборной Казахстана мы поговорим в пятничном номере газеты.