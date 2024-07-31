Спасли чью-то жизнь...

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Айман Аманжолова
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В Актобе около 30 военнослужащих воинской части 6655 регионального командования «Батыс» приняли участие в традиционной донорской акции и безвозмездно сдали около 10 литров крови

Фото: пресс-служба РгК «Батыс»

«Подобные акции проходят постоянно. Как только появляется необходимость в донорской крови, военнослужащие нашей части готовы прийти на помощь. В этом году добровольцами стали уже около 30 гвардейцев, они пополнили банк донорской крови почти на 10 литров», – отметил начальник медицинской службы воинской части 6655 капитан медицинской службы Олжас Кулдибаев.

Отметим, что участником акции мог стать каждый военнослужащий части, подходящий по медицинским показаниям. Для этого необходимо было заполнить специальную анкету, сдать экспресс-анализ крови, измерить давление и побеседовать с врачом.

Примечательно, что для многих военнослужащих сдача донорской крови – это не только добрая традиция, но и неотъемлемая часть жизни. Среди гвардейцев есть почетные доноры, которые своим примером приобщают к этому благому делу молодое поколение защитников Отечества. К примеру, командир 1 взвода 2 стрелковой роты старший сержант Канат Татаманов сдает донорскую кровь регулярно уже более пяти лет.

«Я знаю, что очень много людей нуждается в регулярном переливании крови или ее компонентах, кому-то необходимо экстренное переливание крови, поэтому я считаю своим долгом регулярно сдавать кровь. Тем более делать особо ничего не нужно: приезжаешь в Центр крови, сдаешь материал и продолжаешь заниматься привычными для себя делами. Потратив совсем немного своего личного времени, можно спасти чью-то жизнь. А в мире нет ничего важнее жизни человека», – рассуждает старший сержант Канат Татаманов.

Гвардейцы, по словам врачей, хорошо подходят для донорства. Обычно это подготовленные, сильные и здоровые люди.

#армия #солдат #донор #кровь

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