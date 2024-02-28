Спектакль “Шәмші” показали на сцене театра драмы имени К.Куанышбаева

Спектакль-элегия «Шәмші» в память о «короле вальса» Шамши Калдаякове был представлен вниманию ценителей искусства столицы. Показ биографической постановки состоялся сегодня в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева

Фото: Н.Байбулин

На спектакле побывала и группа сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым.

Как отметил спикер Сената, Шамши Калдаяков – национальная гордость казахского народа, символ патриотизма и силы духа. Творчество выдающегося композитора не подвластно времени и занимает особое место в нашей духовной жизни и музыкальной культуре. Его музыкальные творения узнаваемы и любимы несколькими поколениями.

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что сегодня по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется комплекс мер по развитию сферы культуры и поддержке деятелей искусства. Он поблагодарил творческий коллектив драмтеатра за высокое мастерство, выразил признательность за продвижение национальных культурных ценностей и популяризацию творчества великого композитора.

Отметим, что автором произведения «Шәмші» выступил известный поэт Серик Тургунбекулы. Это попытка окунуться в неповторимую загадочную природу великого композитора, придать смысл тонкостям душевной организации творца.

В спектакле прозвучали полюбившиеся многим поколениям песни Шәмші Калдаякова «Ақ маңдайлым», «Қайықта», «Кешікпей келем деп ең...», «Бақыт құшағында», «Сыған серенадасы», «Ана туралы жыр», «Теріскей» и многие другие.