Специалисты атомной энергетики будут обучаться по программе «Болашак» Общество 25 февраля 2026 г. 7:00 9 Александр Бри Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. В рамках мероприятия был рассмотрен перечень международных предметных олимпиад и конкурсов научных проектов, победители которых смогут претендовать на соискание стипендии «Болашак». По итогам дискуссии рекомендовано включить в перечень признанные международные олимпиады по математике, физике, химии, биологии и другим общеобразовательным предметам. За последние три года призерами международных олимпиад по общеобразовательным предметам стали 76 казахстанских школьников. Также в ходе совещания были обсуждены критерии и требования к претендентам в рамках конкурсного отбора по новой категории «работники сферы атомной отрасли». Подготовка высококвалифицированных кадров станет одним из ключевых условий качественного развития отечественной атомной промышленности. По итогам заседания Министерству науки и высшего образования и Центру международных программ даны конкретные протокольные поручения по совершенствованию конкурсного отбора по программе «Болашак». #заседание #Ерлан Карин #Болашак