В рамках мероприятия был рассмотрен перечень международных предметных олимпиад и конкурсов научных проектов, победители которых смогут претендовать на соискание стипендии «Болашак». По итогам дискуссии рекомендовано включить в перечень признанные международные олимпиады по математике, физике, химии, биологии и другим общеобразовательным предметам.

За последние три года призерами международных олимпиад по общеобразовательным предметам стали 76 казахстанских школьников.

Также в ходе совещания были обсуждены критерии и требования к претендентам в рамках конкурсного отбора по новой категории «работники сферы атомной отрасли». Подготовка высококвалифицированных кад­ров станет одним из ключевых условий качественного развития отечественной атомной промышленности.

По итогам заседания Министерству науки и высшего образования и Центру международных программ даны конкретные протокольные поручения по совершенствованию конкурсного отбора по программе «Болашак».