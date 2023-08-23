Специализированная природоохранная прокуратура создана в Жамбылской области

Приказом генерального прокурора Казахстана в Жамбылской области создана специализированная природоохранная прокуратура с назначением прокурором Даурена Кубеева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Даурен Кубеев родился в 1980 году в городе Караганде.

В органах прокуратуры работает с 2004 года.

Занимал должности помощника, старшего помощника прокурора города Тараза, прокурора, старшего прокурора, помощника прокурора области в управлении по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Жамбылской области.

С 2018-2020 годы работал заместителем прокурора Тараза.

С июля 2020 года был начальником управления по защите общественных интересов прокуратуры Жамбылской области.

Адрес специализированной природоохранной прокуратуры: город Тараз, микрорайон Карасу, 15 а.