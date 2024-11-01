Спикер Мажилиса проинформировал главу Кыргызстана о развитии межпарламентского диалога

Международное сотрудничество , Мажилис
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Во второй день официального визита в Кыргызскую Республику председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с президентом страны Садыром Жапаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса передал главе Кыргызстана теплые приветствия и пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул значительный вклад Садыра Жапарова в укрепление дружбы и союзнических отношений между братскими народами.

Ерлан Кошанов отметил, что сегодня Центральная Азия переживает новый этап становления и развития как единый регион, который президент Казахстана назвал «Ренессансом Центральной Азии». Спикер Мажилиса заявил, что парламенты настроены активно участвовать в реализации принятой главами государств Концепции развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040».

Президент Кыргызстана был проинформирован об итогах состоявшейся накануне встречи с Торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым и Второго заседания Межпарламентского Совета по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Парламентом Республики Казахстан. Спикер Мажилиса отметил особую значимость Совета для укрепления двусторонних отношений.

– Межпарламентский Совет будет способствовать дальнейшему углублению политического диалога и взаимопонимания между Казахстаном и Кыргызстаном. Он уже доказал свою эффективность. Вчера с кыргызскими коллегами мы предметно обсудили перспективы торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельно остановились на взаимодействии в области приграничного контроля, водной и энергетической безопасности. Кроме того, наш Совет – прекрасная возможность для обмена опытом в законотворческой деятельности, нахождения оперативных решений по возникающим вопросам и укреплению связей между депутатами наших парламентов, – заявил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также пожелал Кыргызской Республике успехов в предстоящем председательстве в Организации тюркских государств и отметил согласованную работу депутатов двух стран на таких международных площадках, как ТюркПА, ПА ОДКБ, МПА СНГ, а также в новом для региона формате - совещании спикеров парламентов «Центральная Азия – Республика Корея».

Глава Кыргызской Республики передал приветствия президенту Касым-Жомарту Токаеву и высоко оценил политические и экономические преобразования, которые происходят в Казахстане под его руководством.

Напомним, накануне в рамках официального визита в Кыргызскую Республику состоялись двусторонняя встреча депутатов Мажилиса и Жогорку Кенеша. В ходе Второго заседания Межпарламентского Совета по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Парламентом Республики Казахстан было подписано Положение о Совете.

#мажилис #Казахстан #Кыргызстан

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