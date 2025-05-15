– В прошлом году мы отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между ­Казахстаном и Арменией. Символично, что главы наших государств обменялись официальными визитами по случаю этого юбилея. Это были два знаковых события, придавших мощный импульс сотрудничест­ву между нашими государствами в новых геополитических условиях. Они увенчались подписанием целого ряда соглашений, охватывающих все области нашего сотрудничест­ва, – сказал спикер Мажилиса.

Спикер Мажилиса проинформировал армянского коллегу о проводимых в стране реформах и законотворческой работе. В ходе беседы стороны отметили, что принятые в Казахстане законы, направленные на укреп­ление социальной справедливости, верховенства закона и порядка, представляют интерес для ­Армении. В связи с этим парламен­ты договорились об обмене опытом по линии профильных комитетов.

В своем ответном слове Ален Симонян отметил необходимость активизации отношений по линии парламентов.

– Развитие межпарламентских связей способствует лучшему взаимопониманию, укреплению доверия, а также эффективной реализации двусторонних договоренностей. В культурно-гуманитарной сфере важным событием стали Дни культуры Казахстана в Армении, которые прошли в апреле этого года. Армянская сторона также высоко ценит отношение властей и народа Казахстана к армянской общине, которая является важным связующим звеном между нашими странами и народами, – сказал председатель Национального собрания.

В ходе встречи спикеры пар­ламентов обсудили также вопросы законодательного оформ­ления договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и поддержки новых экономических и культурных проектов, сообщила пресс-служба Мажилиса.