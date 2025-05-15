Спикер Парламента Армении посетил Мажилис
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Галымжан Саби
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, который прибыл в Астану с официальным визитом. Приветствуя высокого гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Армения является важным и перспективным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что наша страна с большим интересом наблюдает за масштабными политическими, экономическими и социальными реформами, которые проводит руководство Армении.