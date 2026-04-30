Спикер Сената прокомментировал закон об ответственном обращении с животными

Сенат

Сегодня на заседании Сената был рассмотрен закон об ответственном обращении с животными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе обсуждения Маулен Ашимбаев отметил, что Глава государства придает важное значение этому вопросу.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос повышения ответственности владельцев домашних животных. Не секрет, что сегодня часто фиксируются нарушения со стороны владельцев животных: ненадлежащий уход, оставление питомцев на улице и случаи жестокого обращения с ними. В связи с этим Глава государства поставил конкретные задачи по укреплению культуры ответственного обращения с животными. Надеемся, что уполномоченные органы проведут всесторонний анализ ситуации, изучат передовой международный опыт и региональную специфику, и на основе консультаций с депутатским корпусом и экспертами будут подготовлены конкретные законодательные предложения в данном направлении», – сказал Маулен Ашимбаев.

Напомним, сенаторы внесли ряд поправок в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными». Среди них – отказ от использования термина «эвтаназия» при регулировании численности бродячих животных в статье 15 закона, отмена 5-дневного срока, который активно обсуждался в обществе, поправки, касающиеся понятия «бродячее животное» и другие. По итогам рассмотрения Сенат вернул закон в Мажилис.

Популярное

Все
Когда в ауле не хватает девушек...
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Учиться делать правильный выбор
Құлагер казахского кино
Создается технопарк
Новые подходы к профессии
Рождение диалога
Информативно и безболезненно
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Все внимание – ветеранам
Ранняя диагностика спасает жизни
В ожидании нейрохирурга
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Инновации в медобразовании
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
С учетом современных градостроительных тенденций
Символ гражданского согласия
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Когда яблони цветут
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

В Казахстане вводят проверку госслужащих на наркотики и пси…
Сенаторы предложили маслихатам самим определять порядок и с…
Сенат не согласился с нормами Мажилиса по эвтаназии бездомн…
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ

