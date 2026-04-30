Спикер Сената прокомментировал закон об ответственном обращении с животными

Сегодня на заседании Сената был рассмотрен закон об ответственном обращении с животными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

В ходе обсуждения Маулен Ашимбаев отметил, что Глава государства придает важное значение этому вопросу.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос повышения ответственности владельцев домашних животных. Не секрет, что сегодня часто фиксируются нарушения со стороны владельцев животных: ненадлежащий уход, оставление питомцев на улице и случаи жестокого обращения с ними. В связи с этим Глава государства поставил конкретные задачи по укреплению культуры ответственного обращения с животными. Надеемся, что уполномоченные органы проведут всесторонний анализ ситуации, изучат передовой международный опыт и региональную специфику, и на основе консультаций с депутатским корпусом и экспертами будут подготовлены конкретные законодательные предложения в данном направлении», – сказал Маулен Ашимбаев.

Напомним, сенаторы внесли ряд поправок в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными». Среди них – отказ от использования термина «эвтаназия» при регулировании численности бродячих животных в статье 15 закона, отмена 5-дневного срока, который активно обсуждался в обществе, поправки, касающиеся понятия «бродячее животное» и другие. По итогам рассмотрения Сенат вернул закон в Мажилис.