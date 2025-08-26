В ходе встречи стороны сошлись во мнении, что высокую планку сотрудничества, установленную Президентами двух стран, важно поддерживать и по линии Парламентов

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Таджикистан является важным стратегическим партнером Казахстана и надежным союзником. Благодаря доверительным взаимоотношениям Глав двух государств, их усилиям и совместной работе, между странами, как отметил Председатель Сената, налажены тесные политические контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое взаимодействие, укрепляются культурно-гуманитарные связи.

«В результате регулярных встреч на высшем уровне и взаимных визитов Глав государств достигнуты важные соглашения по широкому кругу вопросов. В 2023 году состоялся государственный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан, в рамках которого была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. В прошлом году в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Таджикистан был подписан Договор о союзнических отношениях. Оба документа придали значительный импульс углублению многопланового взаимодействия двух стран и отвечают национальным интересам наших братских народов. Наша ключевая задача – способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне Глав государств», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны сошлись во мнении, что высокую планку сотрудничества, установленную Президентами двух стран, важно поддерживать и по линии Парламентов. В частности, речь шла о совместной работе в рамках реализации Дорожной карты двустороннего взаимодействия, которая была подписана на заседании Постоянной комиссии в Душанбе и охватывает широкий спектр вопросов, включая развитие межрегионального взаимодействия.

«Сегодня контакты между Парламентами наших стран приобрели устойчивый и системный характер. Принятие Дорожной карты двустороннего взаимодействия стало важным шагом в рамках системного взаимодействия наших Палат Парламента. Активно работает Комиссия по сотрудничеству между нашими Палатами, Межпарламентский форум государств Центральной Азии, который заложил важную основу регионального межпарламентского взаимодействия. Проведение таких форумов отвечает интересам всех стран региона и способствует эффективной реализации политического, экономического и культурного потенциала Центральной Азии», – отметил спикер Сената.

В ходе беседы стороны отметили важность налаживания конструктивного диалога по всем аспектам двустороннего и многостороннего сотрудничества. Приоритетное внимание было уделено необходимости консолидации усилий вокруг преодоления экологических вызовов. Речь шла о содействии решению вопросов в сфере водных отношений – о конкретных мерах взаимодействия, совместной работе в рамках Международного Фонда спасения Арала, в том числе, касающихся выработки взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества.

В свою очередь Рустами Эмомали отметил позитивную динамику казахско-таджикского сотрудничества на межпарламентском и региональном уровнях. Он высоко оценил предпринимаемые Казахстаном уверенные шаги по развитию духовной дипломатии в современном мире и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества по всем ключевым направлениям.

Обменялись стороны и мнениями касательно инициатив, нацеленных на устойчивое развитие региона, расширения культурно-гуманитарных связей, продвижения духовной дипломатии в рамках предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Маулен Ашимбаев выразил признательность за всемерную поддержку Таджикистана и активное участие Совета Улемов Таджикистана в работе Съезда, а также сотрудничество в вопросах продвижения культуры диалога, мира и согласия.