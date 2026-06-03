Как в Астане отметят День государственных символов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Праздничная программа охватит все районы города и соберет жителей разных возрастов на концертах, выставках и тематических акциях, посвященных государственным символам страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

4 июня в 10:00 во всех столичных учреждениях стартует общегородская патриотическая акция-челлендж «Мои символы — моя гордость!» В рамках акции одновременно прозвучит Государственный гимн Республики Казахстан.

В преддверии праздника в Астане стартовала традиционная акция «Моя страна - мой флаг». Государственные флаги появились на фасадах жилых домов, придав столице особую праздничную атмосферу и став ярким символом единства, патриотизма и уважения к государственным символам страны. Напомним, патриотическая акция проводится ежегодно. Она вызывает положительный отклик не только у жителей украшенных домов, но и у прохожих, создавая праздничное настроение на улицах столицы.

С 1 по 4 июня в столице работает уникальная уличная выставка архивных документов. Экспозиция будет представлена 3 июня на территории ЭКСПО с 10:00 до 17:00, а 4 июня - на пешеходной улице имени Шамши Калдаякова, у арт-объекта «Пианино», также с 10:00 до 17:00.

4 июня в 19:00 на набережной реки Есиль (Арбат) состоятся торжественное шествие военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан с Государственным флагом и специальная концертная программа.

Одной из ярких площадок празднования станет традиционный литературно-музыкальный вечер «Көк байрақ астында», который пройдет 4 июня в 18:00 на бульваре Нуржол. Мероприятие объединит любителей национального искусства, живой музыки и поэзии. Для участников подготовлена насыщенная культурная программа, а также патриотическая акция по раздаче государственных флажков.

С 1 по 4 июня в молодежных коворкинг-центрах «Замандас» начались специальные тематические занятия по государственному и английскому языкам, а также по ораторскому мастерству. Завершит образовательную программу интеллектуальный квест «Моя Родина — Казахстан», который состоится 4 июня во Дворце школьников имени Махамбета Утемисулы.

Кроме того, 4 июня в музыкальной школе № 2 пройдет праздничный концерт «Ән жырыммен асқақтатам…», а на сцене Музыкального театра юного зрителя будет представлен спектакль «Шәмші», посвященный выдающемуся композитору Шамши Калдаякову.

4 июня в 11:00 в Центре поддержки института семьи «Жанұя» состоится торжественное мероприятие «Государственные символы — достоинство страны», посвященное роли государственных символов в укреплении национального единства и общественного согласия.

4 июня в районе Байконыр состоится турнир по мини-футболу среди жителей района. В этот же день на обновленном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова пройдет чемпионат Республики Казахстан по футболу среди юношей. Перед началом матча состоится патриотическая акция, в рамках которой 150 юных столичных детей вживую исполнят Государственный гимн.

5 июня в районе Нура для детей будут организованы соревнования по национальным видам спорта.

Кроме того, 4 июня в районе Сарайшык по адресу ул. К. Азербаева, 6 состоится открытие нового благоустроенного дворового пространства.