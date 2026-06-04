Глава Минкультуры поздравила казахстанцев с днем госсимволов республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Дорогие друзья! Поздравляю с Днем государственных символов Республики Казахстан! Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Герб, Флаг и Гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан – суверенная страна. Президент подчеркнул, что наш священный долг – с гордостью нести небесно-голубой стяг и передать его будущим поколениям. Эти слова отражают глубокое значение государственных символов для каждого казахстанца. Это не просто официальные атрибуты страны, в них заключены наша Независимость, исторический путь народа, духовные ценности, единство и вера в будущее Казахстана. Чтить Флаг, Герб и Гимн – значит уважать историю Казахстана, его настоящее и будущее, - подчеркнула министр.

Аида Балаева отметила, что особое значение государственные символы приобретают в контексте новой Конституции Республики Казахстан, принятой по итогам общенационального референдума. Основной Закон укрепил принципы справедливого государства, верховенства закона, гражданской ответственности и национального единства.

- В этом смысле государственные символы являются зримым воплощением конституционных ценностей и единства нашего народа. Важно помнить, что государственные символы требуют бережного и ответственного отношения. Их использование должно соответствовать нормам законодательства, гражданской культуры и общественной ответственности. Недопустимы случаи небрежного, оскорбительного или неправомерного обращения с ними, поскольку это священные атрибуты нашей Независимости, - напомнила вице-премьер.

Она добавила, что в эти дни по всей стране проводится более четырех тысяч мероприятий, направленных на укрепление уважения к главным атрибутам государственности, развитие патриотического сознания граждан и популяризацию ценностей национального единства.