Прием заявок на национальный конкурс «Мерейлі отбасы» начался в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице стартовал прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Главная цель национального конкурса — поднять авторитет семьи в обществе и укрепить общественное единство. Это делается через популяризацию жизненного опыта образцовых семей, продвижение семейных ценностей, а также показ положительных примеров брака и семьи.

Призовой фонд конкурса:

* Победитель городского этапа получит 1 000 000 тенге;

* Победитель районного этапа — 500 000 тенге.

Заявки принимаются до 15 июня.

Контактные номера: +7 700 653 36 94; +7 707 127 10 47.