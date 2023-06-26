"СПК не выполняют свою работу по стабилизации цен" – Жумангарин

В минувшие выходные заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел в Кызылординской области еженедельное оперативное совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые товары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Совещание прошло с участием акима региона Нурлыбека Налибаева, вице-министров торговли и интеграции, сельского хозяйства, заместителей акимов и председателей социально-предпринимательских корпораций всех областей страны.

Основные обсуждаемые темы – алгоритмы стабилизации цен, форвардного финансирования сельхозтоваропроизводителей в целях установления фиксированных цен и поддержки экспортно-ориентированных компаний.

«Нулевой рост цен на социально значимые продукты питания фиксируется в Казахстане вторую неделю подряд. С начала года общий индекс потребительских цен на социально значимые продовольственные товары составил 4,3%. Этот показатель необходимо сохранить до конца полугодия. Стабильность цен достигнута путем точечной работы по наиболее проблемным товарам группы СЗПТ», – сообщил первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев. По его словам, в отдельных регионах наблюдается дефляция и снижение индекса цен на СЗПТ.

Он добавил также, что в настоящее время проводится анализ договоров, заключенных между акиматами и СПК, выявляются наиболее активные, социально ориентированные производители для привлечения их к новому алгоритму стабилизации цен. Для товаров, дающих наибольший рост индекса цен – говядины и яиц – МТИ разработан механизм выдачи займов производителям в рамках оборотной схемы. Запасы объемов необходимо реализовывать исключительно через подписание договоров с производителями на условиях фиксации цен – как закупочных на весь срок действия договора, так и розничных.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков представил результаты работы по формированию резервов региональных стабилизационных фондов продуктов на осенне-зимний период. Уже заключены договоры на поставку в стабфонды осеннего картофеля в объеме 94,5 тысячи тонн, моркови – 27,4 тысячи тонн, лука – 27,7 тысячи тонн, капусты – 19,1 тысячи тонн.

По словам вице-министра МСХ, расширен список СЗПТ для возможности заключения форвардных договоров, внедрено форвардное финансирование для производства гречки, риса, масла подсолнечного, муки и сахара.

«Предварительная сумма форвардного финансирования составляет 18,7 млрд тенге. На счетах СПК имеется 35,6 млрд тенге, которые могут быть направлены на эти цели. Для вовлечения в программу большего числа производителей и исключения посредников 70% финансирования будет выделяться непосредственно сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям», – отметил Ербол Тасжуреков.

А. Шаккалиев отметил также, что новые Правила деятельности торговых рынков в Казахстане вышли в апреле текущего года. За это время МТИ проведена масштабная разъяснительная работа с владельцами рынков во всех 20 регионах страны, и она продолжается на постоянной основе.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы предусмотрено субсидирование процентной ставки по проектам строительства, расширения, модернизации торговых объектов современного формата. Однако на сегодняшний день от бизнеса не поступило ни одной заявки на получение государственной поддержки для этих целей.

При этом на 2023 год запланирована модернизация 15 рынков: 6 – в Алматы, 1 – в Шымкенте, 2 – в Жамбылской и 6 – в Туркестанской областях. На данный момент работа по модернизации в регионах идет с отставанием от сроков, установленных в Дорожной карте.

Генеральный директор АО «QazTrade» Рустам Асулбек рассказал о развитии экспортного потенциала Кызылординской области.

По итогам 2022 года товарооборот обработанной продукции региона достиг $323 млн, из них $143 млн составил экспорт.

«Сегодня наша задача – повысить экспортные возможности представителей малого и среднего бизнеса Кызылординской области. Здесь действуют свыше 67 тысяч малых и средних предприятий. Кызылорда не только обеспечивает всю страну рисом, но и занимает прочное место в экспорте продовольственных товаров. Из $143 млн экспорта обработанной продукции почти 35% приходится на поставки риса. Наличие местных производственных баз по рису становится отличным условием для наращивания экспорта этого продукта за рубеж», – отметил глава QazTrade.

В числе основных экспортных товаров Кызылординской области помимо риса – уран (40,8% в доле общего экспорта), цемент (7,3%), филе рыбы (5,8%), соль (3,5%).

Главными импортерами кызылординского риса выступают Таджикистан, Россия, Азербайджан и Туркменистан.

В ходе совещания Серик Жумангарин подверг критике работу СПК и местных исполнительных органов по контрактации овощей, выявлению излишних посредников и модернизации рынков.

«СПК не выполняют свою работу по стабилизации цен, каждый раз мы заставляем вас насыщать рынки своих регионов. Вы реализуете разовые меры, забывая о системных. В ходе анализа ваших договоров выявляются нелицеприятные факты. Так, после проверки материалы по Улытауской области пришлось передать в Антикоррупционную службу. Поручаю вести анализ деятельности по стабилизации цен по всей строгости, факты нарушений предавать огласке, а материалы передавать в соответствующие органы для разбирательства.

Заместителям акимов регионов поручаю более тесно работать с сельхозтоваропроизводителями и оптовиками, активно применять механизмы форвардного закупа, выходить на прямой контакт с производителями. Все возможности для этого есть – это наглядно продемонстрировала прошедшая рисовая ярмарка в Кызылорде. Такие ярмарки будут проходить и в других регионах», – сказал вице-премьер.