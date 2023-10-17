Спорт споткнулся о тендер?

В начале октября в соцсетях Жезказгана были опубликованы сообщения о том, что тренерам и игрокам футбольного клуба «Улытау» с июня не платят зарплату. Новость резонансная, ведь новый областной клуб создан менее года назад. Соответствующий меморандум в торжественной обстановке подписали аким области Берик Абдыгалиулы и ОЮЛ «Казахстанская федерация футбола». Для Жезказган-Улытау­с­кого региона, где единственная футбольная команда была расформирована 12 лет назад, это стало большим событием.

Перед новой командой были поставлены и большие задачи, с которыми спортсмены успешно справились. В 2023 году они провели 21 игру во Второй лиге, одержав победу в 18 матчах.

И свой победный ход в Премьер-лигу команда намерена продолжить, но… всплыла неприглядная история с финансированием.

Первые полгода клуб финансировался на средства спонсора, с июня, вероятно, обязательства перешли к областному управлению физической культуры и спорта. Стоит отметить, что соответствующая статья расходов – «Организация и подготовка основного, молодежных составов областной футбольной команды и обеспечение их участия в республиканских и международных соревнованиях по футболу в 2023 году согласно календарному плану КФФ» на сумму 197 млн тенге была одобрена маслихатом и заложена в бюджет области.

Резонансную новость подтвердил тренер молодежной команды U-16 (до 16 лет) Фариз Алекперзаде. Задолженность по зарплатам существует, а у тренеров есть семьи, дети, у многих кредиты, из-за просроченных платежей у нескольких из них арестовали счета в банках. Впрочем, никто не жалуется и по-спортивному относятся к невзгодам. Все специалисты верят, что вопрос с финансированием будет решен. Главная забота тренерского штаба сегодня – сохранить молодежные команды.

Большие трудности

Невыплата зарплат – это только часть проблемы, хотя и весьма существенная, считает Юрий Свирков, руководитель футбольного центра «Улытау».

– Когда был подписан меморандум о создании футбольного клуба, перед нами поставили две ключевые задачи: возродить футбол в Улытау, то есть создать профессиональную команду, а также приступить к развитию футбола в области, – отметил Юрий Свирков. – А значит, с нуля создать все условия для детей, желающих заниматься спортом и проходить профессиональную подготовку, а также начать готовить местных футбольных тренеров.

Под эти задачи клубом и цент­ром «Улытау» была разработана детальная программа, которую презентовали руководству области. Стоит отметить, что первая цель уже достигнута. Основная команда клуба была организована в кратчайшие сроки и благодаря ее спортивным достижениям готова перейти из Второй лиги в Первую, как и планировалось.

Чтобы основная команда могла приступить к соревнованиям во Второй лиге, согласно условиям лицензирования, клуб собрал более 60 ребят разного возраста, привлек на работу шесть местных тренеров.

– Для нас, специалистов, которые сюда приехали, футбол – это не просто игра, – подчеркнул Юрий Свирков. – Футбол помогает воспитывать молодежь, учить дисциплине, самостоятельности, развиваться не только в спорте, но и ментально. Каждый, кто сегодня трудится в футбольном клубе «Улытау», для себя трактует эту работу как вклад в развитие подрастающего поколения всего региона.

На первом этапе клуб был обеспечен стартовыми наборами инвентаря, экипировки, необходимыми для тренировочного процесса. К сожалению, это все, что было получено за год. По условиям лицензирования юные футболисты должны быть полнос­тью экипированы для тренировок и соревнований. Однако, как говорят тренеры, на выезде начинающие спортсмены выглядят скорее как банда, а не команда, хотя все потребности спортсменов были расписаны детально в служебных записках.

Из-за отсутствия финансирования молодежные группы не смогли принять участие во всех соревнованиях, в которых обязаны были играть, с сожалением отметил Юрий Свирков. За этот недоезд на туры Федерация футбола должна была оштрафовать клуб, вплоть до снятия с команды очков, а возможно, и с чемпионата. К счастью, в федерации вошли в положение, понимая, что здесь все непросто.

Пока тренировки юных футболистов проводятся в городах Жезказгане и Сатпаеве. Благодаря установившейся теплой погоде ребята занимаются на открытом воздухе. Однако городские стадионы, точнее, вся спортивная инфраструктура, не соответствуют даже команде Второй лиги. На основном стадионе спортивного центра «Улытау» в Жезказгане не работают освещение и табло. Тренеры и дети сами приводили поле в порядок, чтобы можно было играть.

Отремонтированный в прошлом году стадион «Юность» в Сатпаеве для тренировок футболистов не подходит – скорее на нем здоровье детей угробим, отмечают тренеры.

Сатпаевский футбольный манеж под надувным куполом не соответствует критериям, во-первых, из-за освещения. Все матчи команда вынуждена проводить в солнечные дни, а главное – в неудобное для болельщиков время. Против одной тучи бессильны все имеющиеся прожекторы и лампы. Во-вторых, есть проблемы из-за купола.

– В манеже мы дважды оказывались в острейших ситуациях, когда поднимался сильный ветер, – говорит Юрий Свирков. – Во время ветра купол начинало болтать, детей экстренно выводили с поля. В августе он все же рухнул, хорошо, что в выходной. Представьте, что могло случиться, если бы наши тренеры и 40 воспитанников-подростков тренировались в этот день.

Крытый манеж к зиме должны были отремонтировать, провести отопление, но до сих пор ничего не сделано. Тренироваться в нем зимой невозможно, так как там холоднее, чем на улице. Из-за отсутствия или занятости в регионе спортзалов с наступлением холодов молодежным командам негде тренироваться.

В Улытау нет ни одного спортивного зала, который по размеру подходит для тренировочного процесса. Более того, даже малых помещений нет. Минувшей зимой, когда оказалось, что в манеже тренироваться невозможно, тренеры с трудом нашли зал, а недавно выяснили, что с его владельцем до сих пор не рассчитались.

– Это здорово, что октябрь выдался теплым, и мы тренировки проводим на улице, – отметил Юрий Свирков. – Но придут дожди, за ними зима, а у нас дети неодеты, необуты.

Пока что в клубе надеются, что до морозов им удастся найти спортивные залы для тренировок в общеобразовательных школах (СОШ), однако представители клуба не имеют права самостоя­тельно договариваться с их руководством. Этот вопрос зависит от руководителей управлений образования и спорта.

Вместе с тем СОШ в программе развития футбола отведена немалая роль. Во-первых, в городах и районах области Улытау планируется создавать школьные футбольные кружки. Подразумевается обучение учителей физкультуры в этом направлении. Клубу нужны футболисты, и учреждения образования в этом деле – большое подспорье.

Еще одна наболевшая проблема – отсутствие транспорта. Пока за финансирование отвечал спонсор, юным спортсменам из Сатпаева был выделен автобус. Их собирали, возили на тренировки в Жезказган, а после отвозили домой. Сегодня ребята вынуждены добираться в соседний город на междугороднем автобусе. После школы едут на тренировку, домой возвращаются к восьми-девяти вечера, на уроки остается мало времени, что серьезно беспокоит их родителей.

– Клуб должен соответствовать критериям, четко прописанным в документах по лицензированию футбольных клубов для допуска к тому или иному уровню, – напомнил руководитель футбольного центра «Улытау». – Во Вторую лигу мы получили допуск с большими оговорками – на многое в федерации закрыли глаза. В Первой лиге требования будут намного выше – и к стадиону, и к инфраструктуре, и к обеспечению клуба.

Не сложно набрать еще детей в молодежные команды. Важный момент – тренерские кадры. Каждый специалист должен быть лицензированным. Лицензии платные. В этом году 4 тренера из области Улытау проходят обучение на лицензию С. Клуб на начале их обучения более-менее решил этот вопрос, оплатил прохождение обучения вместе с командировкой.

Однако на крайнюю сессию, что стартовала 17 октября в городе Семее, денег на поездку ни у клуба, ни у тренеров не было из-за отсутствия финансирования и зарплат. К счастью, нашелся спонсор, который оплатил командировку специалистам буквально за день до выезда. В противном случае из-за отсутствия лицензий на следующий год ФК «Улытау» мог не получить право на участие в первой лиге из-за отсутствия достаточного количества лицензированных тренеров.

Но не только у тренеров возник­ли проблемы с командировками и обучением. Вопиющие случаи были на выезде детей на соревнования. Мало того что команды ездили без суточных, так еще и из-за неуплаты за проживание юных спортсменов не раз пытались выселить из гостиниц на улицу.

– Благодаря нашим тренерам, их связям в том или ином городе проблему с выселением решали, – рассказал Юрий Свирков. – Но это ненормально. Нам говорят – езжайте, все будет хорошо, в итоге команды оказывались в неприят­ной ситуации.

Все, что было запланировано футбольным клубом, следует одной цели: чтобы в области Улытау успешно играла команда, созданная из местных футболистов, и в этой команде работали местные тренеры. По мнению Юрия Свиркова, для этого нужно не менее трех-четырех лет. Однако из-за отсутствия финансирования очень сложно выполнять все условия лицензирования.

Кадровый потенциал

На сегодня, по оценке спе­циалис­тов центра, футбольному клубу очень не хватает юных спортсменов из других сел и районов области Улытау, нельзя замыкаться только на начинающих футболистах из Жезказгана и Сатпаева, чтобы этот вид спорта получил долж­ное развитие. Необходимо как можно быстрее организовывать новые соревнования, чтобы высмотреть наиболее перспективных парней. Опять же, чтобы вызвать их в Жезказган, нужно организовать для них не только образовательный процесс, но и все условия для проживания.

– В этом году в Жезказган смогли приехать двое юношей 2008 года рождения из Жанааркинского района, очень интересные по своим задаткам, – поделились тренер молодежной команды U-16 Фариз Алекперзаде и Юрий Свирков. – Родители нашли им место для проживания, в школу устроили в надежде, что чуть позже клуб сможет обеспечить их на собственные средства. У нас, к сожалению, не получилось, ребята были вынуждены уехать.

Молодежка футбольного клуба сильно подтянулась к третьему туру соревнований. Они стали сильнее, но еще недостаточно конкурентоспособны. Вместе с тем у нескольких ребят, учащихся в 11-м классе, есть хорошие задатки для тренерской работы. Трое парней перевелись из колледжей других городов, чтобы в Жезказгане учиться на тренеров.

Главное, чтобы они не разочаровались, ведь ситуация вновь возвращает нас к неурядицам, вызванным отсутствием финансирования. Есть опасения, что молодежь может разбежаться.

А значит, остро встает вопрос существования самого клуба.

Взрослые – тренерский и игровой составы – мало беспокоятся о зарплате. Их права защищены профессиональными контрактами и зарегистрированы в Федерации футбола. Если дело дойдет до палаты по разрешению споров, то кто-то в Жезказгане обязан будет выплатить все задолженности, в противном случае ни одна футбольная структура из области Улытау более не будет допущена ни к каким соревнованиям в Казахстане. Но что делать с моло­дежью, которая мечтает о большом футболе и усердно тренируется?

На запрос «КП» по данной ситуа­ции руководитель управления физкультуры и спорта области Улытау Дидар Муталипов сообщил, что сегодня финансирование клуба зависит от результатов текущего тендера. По его словам, такой тендер объявляли четыре раза, однако лоты снимали по разным причинам. Например, в последний раз за право обеспечить всем необходимым футбольный клуб боролись четыре подрядчика. Казалось бы, все шло хорошо, однако результаты не удовлетворили одного из них.

Надежда только на то, что управлению не придется объявлять новые торги, ведь это означает еще худшее положение для участников футбольного клуба и возможный перенос тендера на следующий финансовый год. Без ответа остался и другой вопрос: почему футбольный клуб «Улытау» не имеет права участвовать в торгах, ведь таким образом проб­лемы можно было избежать?

Спортсмены и тренеры сегодня надеются, что аким области Улытау Берик Абдыгалиулы найдет способ сохранить не только команду, но и будущее всего футбола в регионе.