Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
Беседовала Юлия Магер
Казахстан встал на суверенный путь развития 35 лет назад и за это время прошел через важные процессы, которые изменили и страну, и нацию. Сегодня мы переживаем очередной этап модернизации. При этом соцопросы показывают: казахстанцы поддерживают нынешний курс развития республики и оптимистичны в оценке перспектив. О том, как эти общественные настроения трансформировать в деятельную поддержку реформ, мы поговорили с главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктором социологических наук Айгуль Забировой.