– КИСИ регулярно проводит социологические опросы, чтобы замерить уровень социального оптимизма в обществе. В этом году такое исследование тоже проводилось. Можете рассказать о результатах и почему эта информация важна?

– Казахстанский институт стратегических исследований проводит такие опросы, поскольку они помогают увидеть, как сами граждане оценивают перспективы развития страны, довольны ли жизнью, поддерживают ли происходящие перемены. Данные, которые мы получаем, – это не просто статистика, собираемая для того, чтобы «принять к сведению».

Сейчас Казахстан проходит через большие преобразования. Мир вокруг нас очень изменился и продолжает меняться, все это отражается и на том, что происходит внутри страны. Государство – это люди, и их восприятие и оценка (даже сугубо личная) происходящих процессов имеют большое значение.

Поэтому уровень социального оптимизма граждан – это в определенном смысле показатель того, насколько успешно государство справляется с современными вызовами, насколько хороша и эффективна выбранная траектория развития. По тому, насколько он высок, можно в целом понять, видят ли люди позитивные перемены в своей жизни и возможности для развития, видят ли пользу и прогресс в происходящих в стране процессах.

Опрос этого года показал, что две трети населения (60,8%) положительно оценивают перспективы развития страны в ближайшие пять лет. Почти три четверти граждан (73,3%) считают, что республика развивается в правильном направлении. 76,4% выразили доверие Главе государства. Отдельно мы спрашиваем респондентов об их удовлетворенности жизнью: более половины (57,3%) ответили, что «полностью удовлетворены», и еще треть (32,8%) – «скорее удовлетворены».

То есть мы видим, что для большинства граждан характерны надежда, взвешенный оптимизм и вера в будущее. Такая «социальная синхронизация» в отношении базовых ожиданий от будущего для страны, проходящей через большие процессы трансформации, – очень сильный стратегический ресурс.

Объясню почему: не только Казахстан, но и весь мир сегодня находится в фазе переосмысления, переопределения себя и своего места, поиска новых смыслов, новых траекторий развития. Это невероятно сложное и турбулентное время. Мы видим, насколько неспокойно в различных странах и регионах. На этом фоне Казахстан остается островом стабильности, и это очень важная база для того, чтобы успешно провести все намеченные преобразования.

Высокий социальный оптимизм и поддержка курса руководства страны говорят о том, что казахстанцы одобряют и разделяют амбиции государства и Президента – не просто адаптироваться и уцелеть в этом историческом шторме, но и выйти из него более сильными, выйти победителями.

– В Послании нынешнего года, да и в целом в выступлениях Президента красной нитью проходит мысль о том, что сами люди должны меняться вместе с государством – от этого зависит и успех реформ, и в целом будущее страны. Говорит ли высокий уровень социального оптимизма и поддержки о готовности людей к изменениям?

– В целом да, но нужно понимать одну важную вещь: большинство людей живут своей жизнью, занимаются своими делами и не держат в голове высоких материй вроде будущего государства, нашего места в истории и процветания общества. Это абсолютно нормально, так происходит везде.

Механизм прост: если лично у нас или вокруг нас происходят какие-то позитивные события и изменения, то мы будем и все происходящее в стране оценивать позитивно. Но если реформы, о которых говорит Президент, нас напрямую не затрагивают (или мы не понимаем, как именно они нас и нашу жизнь затрагивают), то они не будут иметь для граждан большого значения.

Поэтому социальный оптимизм конвертировать в деятельную поддержку больших государственных реформ и преобразований можно и нужно через вовлечение людей в решение тех вопросов, которые их непосредственно волнуют, от которых напрямую зависит их качество жизни.

В Послании-2025 Президент говорит: «Наше подрастающее поколение должно жить в счастье и благополучии. Для этого мы как единая нация обязаны усердно трудиться». Мысль простая, но сильная: никакие реформы не заработают, если люди сами не поверят в изменения и не будут в них участвовать. И государство должно казахстанцам в этом помочь, инструменты и способы имеются.

Например, Президент апеллирует к новой налоговой ментальности и честности налогоплательщиков, для чего требуется особая работа, поскольку здесь мы имеем дело с привычками, установками и вообще с самой культурой поведения.

Ричард Таллер, лауреат Нобелевской премии 2017 года, предложил концепцию «подталкиваний». Она заключается в том, что поведение людей меняется не столько через приказы и запреты, сколько через умное конструирование выбора посредством простых удобных механизмов и подсказок.

В логике Таллера это означает необходимость внедрения онлайн-калькуляторов, прозрачных цифровых сервисов, посредством которых каждый в Казах­стане­ может увидеть, как именно налоги возвращаются в виде школ, больниц и дорог. Когда выбор «платить налоги» становится понятным, удобным и даже выгодным, люди перестают искать обходные пути. «Подталкивания» делают правильное поведение естественным.

Можно вспомнить также об открытиях нобелевского лауреата Даниеля Канемана и его коллеги Амоса Тверски: их знаменитая теория «проспектов» доказала, что потери мы чувствуем острее, чем выгоды. Иначе говоря, даже если реформа принесет пользу в будущем, люди будут держаться за старое, поскольку боятся потерять привычное.

«Эффект потери» Канемана объясняет нам, почему часть общества осторожна: люди не против перемен, но они хотят быть уверенными, что не потеряют стабильность. Поэтому важно давать гарантии и объяснять шаги простым­ языком, что именно изменится,­ как и почему, снижать тревогу и предлагать переходные механизмы. Все это усилит идею Президента не только о решительном характере реформ, но и необходимости сделать их психологически комфортными для общества.

Например, если общество понимает новый Налоговый кодекс исключительно как то, что платить придется больше, конечно, это вызовет страх и сопротивление. Но если объяснить: ваши налоги – гарантия того, что не закроется местная школа, вы будете получать более качественную медицинскую помощь, дороги отремонтируют вовремя, то эффект восприятия поменяется.

Еще один важный момент: модернизация страны – не просто программа для Правительства, но и история, нарратив. Роберт Шиллер, еще один нобелевский лауреат, ввел в оборот понятие «нарративная экономика», суть которой в следующем: экономические (да и многие другие) процессы движимы не только цифрами и законами, но и историями, в которые люди верят.

Поддерживать нарратив означает рассказывать истории успеха, показывать новые школы, новые рабочие места, пользу от технологий. Если, например, цифровизация будет восприниматься как гарантия доступной медицины, честных налогов и защиты детей, то это встретит общественный отклик и даст энергию перемен. Шиллер показывает: именно такие истории и создают то, что социологи называют «социальным клеем». В этом смысле идея Президента о счастье будущих поколений и есть нарратив, требующий развития и конкретизации.

Есть еще одна причина, почему государство должно уделять внимание не только количественным показателям развития, но и тому, насколько удовлетворены происходящими переменами сами граждане. Мировая практика показывает: в странах, где происходили сильные модернизацион­ные скачки любого рода, это часто приводило к усилению неравенства в обществе – увеличивался разрыв в доходах и возможностях граждан, развитие городской и сельской местности, разных регионов становилось более неравномерным. Казахстан готовится к мощному цифровому рывку, поэтому для нас такие риски тоже существуют, нельзя про это забывать.

Поэтому фокус Президента на построение Справедливого Казахстана – это очень важный месседж и фундамент для проводимых реформ. Он становится гарантией того, что модернизация в стране будет справедливой.

– А проводились ли опросы, что сами казахстанцы понимают под справедливостью?

– В одном из исследований КИСИ мы задали вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что люди, которые усердно работают, должны быть за это вознаграждены?» Большинство респондентов – более 98% – выразили согласие с данным утверждением.

Этот вопрос является своего рода лакмусовой бумажкой, указывающей на то, что если люди согласны с таким утверждением, то они верят в индивидуальную справедливость и системную меритократию, верят, что если человек старается, то заслуживает большего, и общество, государство должно это обеспечить.

Несогласие с данным утверждением означает критику системной несправедливости: «Я могу стараться, но кто-то другой получит должность благодаря связям, и это несправедливо». Таким образом, это аналитически позволяет понять не только ценность труда в обществе, но и его устройство, работает ли оно так, что честный труд действительно вознаграждается.

Результаты нашего опроса указывают на ценностный идеал трудолюбия и справедливого вознаграждения за усилия как глубоко укорененный в общественном сознании казахстанцев.

Это наталкивает на одну важную мысль. Нам как обществу 35 лет, и все эти годы мы так или иначе находимся в поисках собственной идентичности – разговор на эту тему в стране идет постоянно. Вместе с тем мы живем в XXI веке – фактически уже в цифровую эпоху. Время поиска и формирования крупных коллективных идентичностей ушло в прошлое.

Идентичности в современном мире становятся все более индивидуализированными, кастомизированными. Да, мы граждане одной страны, и это действительно важная часть нашей идентичности. Но даже в одной стране мы живем очень разными жизнями, придерживаемся разных взглядов. Все сложнее найти идею, которая бы находила отклик у большей части общества и могла служить объединяющей всех ценностью.

Думаю, для нас как для гражданской нации основой хорошей и сильной идентичности могла бы стать именно идея справедливости, справедливой модернизации, Справедливого Казах­стана. Это то, что способно стать консолидирующей ценностью на современном этапе развития государства.

– То есть идея Президента адекватно отвечает на запросы и потребности общества – мы все хотим жить в Справедливом Казахстане. И вот в этом более широком контексте: в чем выражается эта справедливость? Совпадает ли понимание справедливости у руководства страны и у граждан?

– В целом люди традиционно воспринимают справедливость с точки зрения распределения ресурсов.

Для большинства людей это выражается в очень простых вещах на самом деле. Например, доступ к качественному образованию и медицине, справедливость в труде и вознаграждении, равенство перед законом и защита прав, безопасность. Возможность самореализации, продвижения вверх по социальной лестнице, независимо от происхождения, связей или этноса. Возможность приобрести жилье – это вообще для нашего общества во все времена один из важнейших якорей стабильности и маяков справедливости. Людям важно также знать, что они могут обеспечить себе и своим детям достойный уровень жизни, не бояться старости.

Мир XXI века – это мир нестабильный, полный неожиданностей, рисков и угроз. В таких условиях особенно важно чувствовать себя защищенными. Если граждане будут уверены, что государство обеспечит им защиту и не оставит один на один с бедой, тогда они станут спокойнее принимать перемены, участвовать в модернизации, усердно работать, честно платить налоги, соблюдать законы и правила. Это и есть справедливость в отношениях государства и общества.

Относительно вопроса о том, есть ли у государства и общества общее понимание того, что такое Справедливый Казахстан: прийти к общему знаменателю действительно очень важно, ведь это поможет избежать завышенных ожиданий со стороны общества, а со стороны государства – обеспечить адекватный общественным запросам курс развития.

Такое общее понимание вырабатывается в ходе открытого диалога. В стране достаточно площадок и каналов коммуникации, благодаря которым руководство страны и граждане могут договариваться, сверять часы, держать друг друга в курсе относительно текущих проблем и ожиданий. «Слышащее государство» – один из столпов политики Президента, и мы видим, что эта концепция работает. Важно также отметить, что такая открытость руководства страны, прозрачность в принятии решений, готовность обсуждать с обществом реформы и важнейшие решения – тоже одно из проявлений справедливости.

Если вернуться к результатам нашего опроса, то по нему можно увидеть: строительство Справедливого Казахстана идет довольно успешно. Высокий уровень социального оптимизма в обществе говорит о том, что у большой части казахстанцев сейчас есть ощущение уверенности в будущем, защищенности, справедливости. Как я уже отмечала, для государства это ценный ресурс, который нужно сохранять, приумножать и правильно направлять.

– Как общественные настроения трансформировать в деятельную поддержку и вовлеченность граж­дан в реформы?

– Государство ожидает от людей усерд­ного труда, вклада в модернизацию, в развитие экономики и не только. И со своей стороны оно должно неукоснительно выполнять обязательства по заботе о людях.

Когда мы говорим о справедливости системы, то нужно брать во внимание очень важный аспект: государство должно помогать тем, кто в этом реально нуждается, поощрять тех, кто усердно работает и, скажем так, «ставить на мес­то» тех, кто хочет заполучить что-то нечестным путем. Причем эти правила игры должны быть максимально прозрачными и понятными.

Вспомним: Президент в Послании говорил о том, что в обществе еще остаются иждивенческие настроения, попытки обмануть систему, чтобы получить какие-то ресурсы от государства в обход правил и незаслуженно. Здесь обращу внимание на то, что полностью избавиться от такого поведения фактически нереально – ни одна страна не сумела. Но система должна быть выстроена таким образом, чтобы свести подобное к минимуму.

Наше государство социально ориентированное и будет таким оставаться. Но забота о людях должна правильно пониматься в первую очередь самими казахстанцами. Нельзя, чтобы идея справедливости стала розовыми очками – граждане должны сохранять реалистичные представления о возможностях государства.

Очень важно сформировать в обществе понимание того, что мы сегодня живем в совершенно иных реалиях, что не получится больше сидеть, ничего не делать и ждать, когда тебе дадут все, что хочешь. Нужно работать самому и работать очень много.

Справедливость – это то, что может стать стержнем нашей национальной идентичности, идеей, которая объединяла бы нас как нацию и вела в будущее. Но должны быть эффективные механизмы, которые поддерживают в человеке веру в справедливость, воплощают эту идею в реальность.

От этого зависит, насколько прочным будет фундамент Справедливого Казах­стана, который мы сейчас строим.